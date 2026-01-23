إزالة 361 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 361 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي بدأت في 10 يناير الجاري.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

محافظة سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 77 حالة تعدي على أملاك الدولة وجهات الولاية، بمساحة إجمالية بلغت 19199 مترًا مربعًا.

وتم التعامل مع 88 حالة من المتغيرات المكانية، بمساحة 8619 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 196 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 6 فدان و 22 قيراط.

وشدد "سراج" على المرور والمتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية.

ووجه بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددا على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض.