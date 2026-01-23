مطالب برلمانية لإعادة تشغيل كوبرى خنيزة بعد غلقه 6 أشهر

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بشأن الكوبرى المعروف باسم كوبرى خنيزة الذي يربط بين مركز بدر والطريق الصحراوي ومركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والمغلق منذ أكثر من ستة أشهر كاملة تحت دعوى إصلاحه مؤكداً أن استمرار غلق الكوبرى طوال هذه الفترة يمثل معاناة يومية للمواطنين، حيث يضطرون لاستخدام طرق بديلة طويلة وصعبة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمال ويضاعف مشقة التنقل، ويؤثر سلبًا على حركة التجارة والخدمات بين المراكز المتصلة بهذا الكوبرى الحيوي. كما أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جادة حول سرعة وكفاءة تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التشغيل.

وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلاً : ما أسباب استمرار غلق كوبرى خنيزة طوال هذه الفترة، وما العقبات التي حالت دون إعادة تشغيله؟ ما الجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال الإصلاح وإعادة الكوبرى للخدمة بشكل آمن وفعال؟ ما الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف معاناة المواطنين خلال فترة الغلق، خاصة كبار السن وطلاب المدارس والموظفين؟ وكيف تضمن وزارة النقل أن تكون عمليات الصيانة المستقبلية للكوبري سريعة وفعالة لتجنب توقفه لفترات طويلة مرة أخرى؟ وهل هناك رقابة أو متابعة حقيقية على شركات المقاولات المنفذة للتأكد من الالتزام بالمواعيد والجودة الفنية للأعمال؟ مطالباً بسرعة إصلاح الكوبرى وإعادة تشغيله فورًا حفاظًا على حقوق المواطنين في التنقل الآمن والسلس، ووقف إهدار الوقت والمال، وتسهيل حركة التجارة والخدمات بين المراكز المرتبطة بهذا الطريق الحيوي.

وقال " مرشد " : إن استمرار غلق كوبرى خميرة بهذه المدة الطويلة يضع المواطن في دائرة معاناة يومية غير مقبولة، ويكشف ضعف التنسيق ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية. لذلك، فإن إعادة تشغيل الكوبرى فورًا ليست مجرد مطلب محلي، بل واجب وطني يحمي حقوق المواطنين ويؤكد حرص الدولة على توفير البنية الأساسية الآمنة والفعالة لجميع المحافظات