537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الأهلي يكتسح.. القيمة التسويقية للمارد الأحمر ويانج أفريكانز
سوريا.. تفكيك عدد كبير من العبوات الناسفة المزروعة داخل سجن الأقطان
برلمانية: تهيئة مناخ استثماري جاذب أولوية لدعم النمو وجذب الاستثمارات
الصحة تستقبل 66.4 مليون زيارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مزرعة سمكية
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. اغتنمه وردده الآن
اللي يدفع يلعب.. فتحي سند يوجه اتهامات لاذعة لمعظم أندية مصر
أحمد الشناوي يدعم رمضان صبحي قبل الاستئناف على حكم حبسه عام
كيف ساهمت برامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مناخ الاستثمار؟.. برلماني يجيب
الضرائب: تفعيل الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة للتيسير على الممولين
برلمان

مطالب برلمانية لإعادة تشغيل كوبرى خنيزة بعد غلقه 6 أشهر

فريدة محمد

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بشأن الكوبرى المعروف باسم كوبرى خنيزة الذي يربط بين مركز بدر والطريق الصحراوي ومركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والمغلق منذ أكثر من ستة أشهر كاملة تحت دعوى إصلاحه مؤكداً أن استمرار غلق الكوبرى طوال هذه الفترة يمثل معاناة يومية للمواطنين، حيث يضطرون لاستخدام طرق بديلة طويلة وصعبة، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والمال ويضاعف مشقة التنقل، ويؤثر سلبًا على حركة التجارة والخدمات بين المراكز المتصلة بهذا الكوبرى الحيوي. كما أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جادة حول سرعة وكفاءة تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التشغيل.

وتساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلاً : ما أسباب استمرار غلق كوبرى خنيزة طوال هذه الفترة، وما العقبات التي حالت دون إعادة تشغيله؟ ما الجدول الزمني المحدد لإنهاء أعمال الإصلاح وإعادة الكوبرى للخدمة بشكل آمن وفعال؟ ما الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف معاناة المواطنين خلال فترة الغلق، خاصة كبار السن وطلاب المدارس والموظفين؟ وكيف تضمن وزارة النقل أن تكون عمليات الصيانة المستقبلية للكوبري سريعة وفعالة لتجنب توقفه لفترات طويلة مرة أخرى؟ وهل هناك رقابة أو متابعة حقيقية على شركات المقاولات المنفذة للتأكد من الالتزام بالمواعيد والجودة الفنية للأعمال؟ مطالباً بسرعة إصلاح الكوبرى وإعادة تشغيله فورًا حفاظًا على حقوق المواطنين في التنقل الآمن والسلس، ووقف إهدار الوقت والمال، وتسهيل حركة التجارة والخدمات بين المراكز المرتبطة بهذا الطريق الحيوي.

وقال " مرشد " : إن استمرار غلق كوبرى خميرة بهذه المدة الطويلة يضع المواطن في دائرة معاناة يومية غير مقبولة، ويكشف ضعف التنسيق ومتابعة تنفيذ المشروعات الحيوية. لذلك، فإن إعادة تشغيل الكوبرى فورًا ليست مجرد مطلب محلي، بل واجب وطني يحمي حقوق المواطنين ويؤكد حرص الدولة على توفير البنية الأساسية الآمنة والفعالة لجميع المحافظات

