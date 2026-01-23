قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير العمل يلتقي سائقي التوصيل بالشارع للاطمئنان على تنفيذ حملة سلامتك تهمنا

الوزير مع سائقي التوصيل
الوزير مع سائقي التوصيل

تجول وزير العمل محمد جبران، اليوم الجمعة، بأحد المواقع بمحافظة القاهرة، لمتابعة تنفيذ فعاليات الحملة الوطنية "سلامتك تهمنا"، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والمخصصة في مرحلتها الأولى لعمال توصيل الطلبات “الديلفري”.

والتقى الوزير بعدد من عمال التوصيل، واطمأن على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستمع إلى آرائهم وتحدياتهم اليومية أثناء العمل، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من إيمان الدولة بدور هذه الفئة المهمة في منظومة العمل والخدمات، وحرصها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.

كما أجرى الوزير حوارات مباشرة مع العمال، ووعد بتكثيف فعاليات الحملة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.

وكان الوزير محمد جبران قد أطلق الحملة الوطنية "سلامتك تهمنا"تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار برنامج الحكومة، بهدف حماية عمالة توصيل الطلبات اجتماعيًا ومهنيًا، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم، بما يعزز مفاهيم السلامة والصحة المهنية ويحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.

وتتضمن المرحلة الأولى من الحملة توفير مهمات وقاية مجانية للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع شركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتشمل هذه المهمات: خوذة الرأس، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية.

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في التوسع في تنفيذ الحملة بمختلف المحافظات، دعمًا لعمال هذا القطاع، وترسيخًا لثقافة السلامة والصحة المهنية، وتحقيقًا لمفهوم العمل اللائق الذي يضمن الحماية والاستقرار لكل عامل.

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
ندوة تثقيفية
ازالة تعدي
