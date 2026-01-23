قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تمكين القطاع الخاص ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية

أيمن محسب
أيمن محسب
عبد الرحمن سرحان

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، أن الرسائل التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدي دافوس  تعكس رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية يمثل ترجمة عملية لتوجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وانفتاحًا.

وأضاف محسب أن دعوة الرئيس للمستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة تعكس ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما تحقق من إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي ورفع التصنيف الائتماني، وتحسين مؤشرات النمو وميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن تركيز القيادة السياسية على قطاعات واعدة مثل السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، يعكس وعيًا بمتطلبات المرحلة المقبلة والتحولات العالمية، مشيرًا إلى أن التشريعات الداعمة، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية، تمثل خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات النوعية.

وأكد محسب أن ما شهدته الدولة من تطوير شامل في البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ وقناة السويس، عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وساهم في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن التحول الرقمي وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يعكسان توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل مستدامة.

واختتم الدكتور أيمن محسب تصريحه بالتأكيد على أن قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمات عالمية متلاحقة، مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتوترات الإقليمية، تعكس صلابة الاقتصاد الوطني ووعي الشعب المصري، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الفرص الاستثمارية المدعومة بإرادة سياسية واضحة وإصلاحات مستمرة

النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026

ترشيحاتنا

مكتبة مصر العامة بالزقازيق

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

ندوة تثقيفية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ازالة تعدي

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

بالصور

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد