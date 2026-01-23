حسن الخطيب : أريستون تتجه لزيادة استثماراتها في مصر

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد باولو ميرلوني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أريستون» العالمية المتخصصة في الأجهزة المنزلية، لبحث فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في السوق المصري.



وخلال اللقاء، استعرض الوزير موقف استثمارات «أريستون» في مصر، حيث تعمل الشركة حاليًا من خلال مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية بما يتيح تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية، في ضوء ما يتمتع به الموقع المصري من مزايا تنافسية وقدرات تصنيعية مؤهلة للتصدير.

وأكد المهندس حسن الخطيب حرص الحكومة على تسريع الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للشركات العاملة في مصر والراغبة في التوسع، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعظيم القيمة المضافة للصادرات، وضمان سرعة تنفيذ المشروعات. كما وجّه الهيئة العامة للاستثمار بالتواصل المستمر مع الشركة لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، بما يدعم التشغيل والتوسع ويسرّع وتيرة النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد باولو ميرلوني التزام مجموعة «أريستون» طويل الأجل بالاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الأولى من توطين منتجات الشركة، وحرصها على تعزيز الإنتاج المحلي لخدمة الأسواق الأوروبية. وأعرب عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية، وسعي الشركة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والتصديرية لتوسيع خطوط الإنتاج وزيادة المكون المحلي، بما يعزز نمو أعمالها ويدعم الشراكة مع السوق المصري.