قبل أيام من تطبيقها رسميا.. طريقة تسديد فروق زيادة الإيجار القديم
مفاوضات ثلاثية في الإمارات تبحث إنشاء مناطق عازلة بين روسيا وأوكرانيا
الدبيكي: تعميم للصحة بأحقية خريجي العلوم الصحية في جميع مزايا قانون 14
بهدفي تريزيجيه.. الأهلي يهزم يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا
أرسنال يقرر إعارة لاعبه الشاب إلى مارسيليا
حسن الخطيب : أريستون تتجه لزيادة استثماراتها في مصر
أقسى مما تتوقع .. تحذير عاجل من الأرصاد
تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
اجتماع برلماني - حكومي يحسم الأمر .. مقترحات نيابية لحل أزمة جمارك المحمول
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
برلمانية: المشاركة الفاعلة للمرأة ركيزة أساسية في دعم مسار العمل التشريعي

أكدت النائبة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن تمكين المرأة داخل البرلمان المصري لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة، مشددة على أن المشاركة الفاعلة للمرأة تمثل ركيزة أساسية في دعم مسار العمل التشريعي وترسيخ مبادئ المشاركة السياسية الحقيقية.

جاء ذلك خلال مشاركتها، مساء اليوم الخميس في الندوة الثقافية التي نظمها مركز ترو للدراسات والتدريب بعنوان «الهوية البرلمانية المصرية»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك في إطار حرصها على دعم القضايا الثقافية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التاريخ المعاصر ودوره في تشكيل الهوية البرلمانية المصرية.

وأشادت النائبة بالدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية لدور المرأة في بناء الدولة المصرية، وحرصها على تعزيز فرص المشاركة النسائية داخل المؤسسات المنتخبة، وفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية والقدرة على الإسهام الفعّال في خدمة قضايا الوطن.

وو وجهت النائبة سوزي سمير الشكر إلى السادة المشاركين والحضور، وإلى مركز ترو للدراسات والتدريب على الدعوة الكريمة وتنظيم هذه الندوة، مؤكدة أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في ترسيخ الوعي الثقافي والبرلماني لدى المجتمع

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

نقطة تفتيش داخل غزة.. إسرائيل تخطط لتقليص عودة الفلسطينيين من معبر رفح

إسرائيل تهدد بإغلاق مركز تدريبي للأونروا: 350 طالبًا فلسطينيًا على حافة الضياع

رئيسة وزراء الدنمارك تصل جرينلاند لإجراء محادثات سياسية

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

