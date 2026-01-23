برلمانية: المشاركة الفاعلة للمرأة ركيزة أساسية في دعم مسار العمل التشريعي

أكدت النائبة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن تمكين المرأة داخل البرلمان المصري لم يعد خيارًا مطروحًا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة، مشددة على أن المشاركة الفاعلة للمرأة تمثل ركيزة أساسية في دعم مسار العمل التشريعي وترسيخ مبادئ المشاركة السياسية الحقيقية.

جاء ذلك خلال مشاركتها، مساء اليوم الخميس في الندوة الثقافية التي نظمها مركز ترو للدراسات والتدريب بعنوان «الهوية البرلمانية المصرية»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك في إطار حرصها على دعم القضايا الثقافية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التاريخ المعاصر ودوره في تشكيل الهوية البرلمانية المصرية.

وأشادت النائبة بالدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية لدور المرأة في بناء الدولة المصرية، وحرصها على تعزيز فرص المشاركة النسائية داخل المؤسسات المنتخبة، وفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية والقدرة على الإسهام الفعّال في خدمة قضايا الوطن.

وو وجهت النائبة سوزي سمير الشكر إلى السادة المشاركين والحضور، وإلى مركز ترو للدراسات والتدريب على الدعوة الكريمة وتنظيم هذه الندوة، مؤكدة أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في ترسيخ الوعي الثقافي والبرلماني لدى المجتمع