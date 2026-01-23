أبو السعد: تمكين المرأة ضرورة وطنية لتعزيز الهوية النيابية وبناء مؤسسات قوية

أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بالفصل التشريعي الثاني، أن تمكين المرأة المصرية لم يعد مجرد مطلب اجتماعي، بل أصبح ضرورة تنموية ووطنية ترتبط بمستقبل الدولة وقدرتها على بناء مؤسسات قوية وشاملة، مشددة على أن حضور المرأة في مواقع القيادة وصنع القرار يعكس تطورًا حقيقيًا في الوعي السياسي والاجتماعي ويُثري عملية اتخاذ القرار برؤى أكثر تنوعًا وشمولًا.

جاء ذلك خلال مشاركتها مساء اليوم الخميس 22 يناير 2026 في الندوة الثقافية التي نظمها مركز ترو للدراسات والتدريب بعنوان «الهوية البرلمانية المصرية»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

وأشارت أبو السعد إلى أهمية الدور البرلماني للمرأة في دعم العملين التشريعي والرقابي، مؤكدة أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة قدمت نموذجًا متقدمًا في تعزيز المشاركة النسائية، في ظل دعم القيادة السياسية لإتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية من السيدات لتولي مواقع المسؤولية داخل البرلمان ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة هالة أبو السعد بالشكر والتقدير إلى مركز ترو للدراسات والتدريب على الدعوة الكريمة، مشيدة بجهوده في تعزيز الوعي بالهوية البرلمانية المصرية، كما أعربت عن تقديرها للسادة المشاركين والحضور.