تشكيل باريس سان جيرمان أمام أوكسير في الدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه أمام أوكسير، في إطار الجولة 19 ببطولة الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: زاباني - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: وارن زئير إيمري - سيني مايولو - فيتور فيريرا فيتينيا - ابراهيم مباي.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - جونكالو راموس - برادلي باركولا.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 42 نقطة، بينما يحتل فريق أوكسير المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.