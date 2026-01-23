تعرف على مشروعات حياة كريمة بمركز كفر سعد

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات التنفيذية النهائية لتشغيل عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز كفر سعد.

حضر الاجتماع وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة كفر سعد والمهندس خالد علي، منسق مؤسسة حياة كريمة بدمياط، وعبير عبد الخالق، مدير وحدة بناء القرية بالديوان العام.

تناول الاجتماع آليات تجهيز ودخول 5 نقاط إطفاء حيز الخدمة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ، لضمان أعلى مستويات الحماية المدنية وتأمين الأرواح والممتلكات في القرى المستهدفة، وهي: الوسطاني، وكفر سعد البلد، والمحمدية، والزهراء، وكفر الغاب

وتم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة علي المساهمات المجتمعية والتوعية خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، بحثت المهندسة شيماء الصديق خطة تشغيل الأسواق والمواقف الجديدة بمركز كفر سعد، بما يراعي تلبية احتياجات الشاغلين للباكيات بالاسواق، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول والمشروعات المنفذة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتنظيم حركة التجارة والنقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت نائب المحافظ أن هذه المشروعات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع ضمان استدامة هذه المشروعات من خلال الإدارة والاستثمار الأمثل.