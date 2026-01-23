قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بحضور أشرف زكي.. عرض الأطفال دهب يتألق على مسرح جراند طيبة

عرض الأطفال دهب
عرض الأطفال دهب
سعيد فراج

شهد مسرح جراند طيبة التابع لنقابة المهن التمثيلية بمدينة نصر، عرضًا مسرحيًا مميزًا للأطفال بعنوان «دهب»، وذلك وسط حضور جماهيري اقترب من 200 فرد من مختلف الأعمار، في ليلة فنية جمعت بين الإبداع، المشاعر الصادقة، والطاقة الإيجابية.

وجاء العرض في إطار مسرحي استعراضي غنائي، تميز بالحركة والموسيقى والاستعراضات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، خاصة لما يحمله العمل من رسالة إنسانية بسيطة تناسب كل أفراد العائلة.

عرض الأطفال دهب

وشهد العرض حضور عدد من الرموز الفنية دعمًا للمواهب الشابة، على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج تامر كرم، والفنان عزوز عادل، والفنان مصطفى عماد، إلى جانب عدد من الفنانين والمهتمين بالمسرح ودعم الأطفال.

واعتمد عرض «دهب» على تقديم مواهب حقيقية من الأطفال، ظهروا على المسرح بطاقات إيجابية وشغف واضح، حيث جاءت كل مشاهد العرض محملة بالتفاصيل والمعاني، في تجربة مسرحية خرجت من القلب ووصلت مباشرة للجمهور.

عرض الأطفال دهب

 

عرض دهب

العرض من معالجة وإخراج زازي حافظ، التي نجحت في تقديم عمل متكامل يوازن بين الترفيه والرسالة، ويؤكد على أهمية المسرح كمساحة لاكتشاف ودعم المواهب الصغيرة، في أجواء فنية دافئة ومختلفة.

ويأتي «دهب» كواحد من العروض التي تؤكد أن مسرح الطفل لا يزال قادرًا على تقديم أعمال حقيقية تليق بالجمهور وتفتح الباب أمام جيل جديد من المبدعين.

عرض الأطفال دهب
نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي عزوز عادل لمخرج تامر كرم عرض الأطفال دهب

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الضحية

سعاد ضحية التعدي في شبرا الخيمة:« جوزي بيضربني وبيعــ.ـــذبني بسبب المخدرات».. فيديو

المتهمتين

قرار عاجل بشأن صانعتي محتوى لقيامهما بنشر فيديوهات خادشة في أكتوبر

فتاة الهرم - ارشيفية

مريضة نفسيا.. التحقيقات تكشف المستور في التعدي على فتاة الهرم بالفيوم

بالصور

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

