بحضور أشرف زكي.. عرض الأطفال دهب يتألق على مسرح جراند طيبة

شهد مسرح جراند طيبة التابع لنقابة المهن التمثيلية بمدينة نصر، عرضًا مسرحيًا مميزًا للأطفال بعنوان «دهب»، وذلك وسط حضور جماهيري اقترب من 200 فرد من مختلف الأعمار، في ليلة فنية جمعت بين الإبداع، المشاعر الصادقة، والطاقة الإيجابية.

وجاء العرض في إطار مسرحي استعراضي غنائي، تميز بالحركة والموسيقى والاستعراضات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، خاصة لما يحمله العمل من رسالة إنسانية بسيطة تناسب كل أفراد العائلة.

عرض الأطفال دهب

وشهد العرض حضور عدد من الرموز الفنية دعمًا للمواهب الشابة، على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج تامر كرم، والفنان عزوز عادل، والفنان مصطفى عماد، إلى جانب عدد من الفنانين والمهتمين بالمسرح ودعم الأطفال.

واعتمد عرض «دهب» على تقديم مواهب حقيقية من الأطفال، ظهروا على المسرح بطاقات إيجابية وشغف واضح، حيث جاءت كل مشاهد العرض محملة بالتفاصيل والمعاني، في تجربة مسرحية خرجت من القلب ووصلت مباشرة للجمهور.

العرض من معالجة وإخراج زازي حافظ، التي نجحت في تقديم عمل متكامل يوازن بين الترفيه والرسالة، ويؤكد على أهمية المسرح كمساحة لاكتشاف ودعم المواهب الصغيرة، في أجواء فنية دافئة ومختلفة.

ويأتي «دهب» كواحد من العروض التي تؤكد أن مسرح الطفل لا يزال قادرًا على تقديم أعمال حقيقية تليق بالجمهور وتفتح الباب أمام جيل جديد من المبدعين.