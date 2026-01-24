معرض القاهرة للكتاب.. إقبال جماهيري كبير واحتفالات بقناة السويس والتلفزيون

قالت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة المصرية، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 شهد إقبالًا واسعًا من الجمهور المصري والعربي في يومه الثاني، مشيرة إلى أن هذه الدورة تتميز بالاحتفال بمرور 70 عامًا على تأميم قناة السويس و100 عام على بداية عصر التلفزيون، باعتبارهما محطتين فارقتين في التاريخ الوطني والثقافي.

وأضافت هاشم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن وزارة الثقافة حرصت على تخصيص برنامج متكامل للاحتفاء بالمئويات ورموز الهوية المصرية والعربية، بهدف تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الثقافي المصري، إلى جانب تخصيص أجنحة وبرامج للاحتفاء برموز الثقافة في العالم العربي، وفي مقدمتهم الأديب العالمي نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل.

وأكدت المستشارة الإعلامية لوزارة الثقافة المصرية، أن المعرض يشهد هذا العام لأول مرة احتفاءً بمئوية المخرج العالمي يوسف شاهين من خلال محاور ثقافية وفنية وندوات يشارك فيها نخبة من المثقفين والفنانين المصريين والعرب، إلى جانب الاحتفاء بعميد الأدب العربي طه حسين ومئوية عدد من مؤلفاته المهمة.

وأشارت إلى أن برنامج “ضيف الشرف” يعزز الدبلوماسية الثقافية وبناء جسور التواصل مع الثقافات الأوروبية، موضحة أن الاحتفاء بمرور 120 عامًا على العلاقات المصرية الرومانية يتضمن برنامجًا ثقافيًا متكاملًا أعدته رومانيا، إلى جانب تكريم رائد مسرح العرائس صلاح السقا، الذي اكتسب خبراته الفنية من دراسته في رومانيا.



