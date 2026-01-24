فنزويلا .. الإفراج عن 626 شخصا من السجن منذ ديسمبر الماضي

أعلنت السلطات الفنزويلية الإفراج عن 626 شخصا من السجن منذ ديسمبر في العام 2025.

وفي وقت لاحق ؛ قالت منظمة فورو بينال الفنزويلية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ، إنها تحقَّقت من إطلاق سراح 139 سجينًا سياسيًّا في فنزويلا منذ الثامن من يناير.

وكانت السلطات في فنزويلا أطلقت سراح عدد كبير من السجناء، من بينهم أجانب، لكن لم يُفرج إلا عن نحو 20 شخصًا كانوا محتجزين لأسباب سياسية، وفقًا لأقاربهم ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وتقدِّم الحكومة الفنزويلية هذا الإجراء على أنه بادرة تعايش سلمي، بينما تعدها الولايات المتحدة نتيجة لتدخلها، بعدما نفذت غارات على البلاد لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

وكان الرئيس الأميريكي دونالد ترمب قد كتب على منصته تروث سوشال: بدأت فنزويلا، بشكل مذهل، إطلاق سراح سجنائها السياسيين، شكرًا.

ووفق منظمات حقوق الإنسان، توفي نحو 18 سجينًا سياسيًّا في مراكز الاحتجاز منذ عام 2014.