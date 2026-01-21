بعد استلام 50 مليون برميل نفط من فنزويلا.. ترامب: إنتاجنا من الغاز وصل لمستوى قياسي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وصل إلى مستوى قياسي.

وقال ترامب خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة مستوى قياسيا".

وأضاف: "كما ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 730 ألف برميل يوميا".

وأشار ترامب إلى أنه "قد استلمنا الأسبوع الماضي 50 مليون برميل من فنزويلا وحدها".

وصرح الرئيس الأمريكي في وقت سابق، بأن واشنطن ستجني مئات المليارات، إن لم يكن التريليونات، من الدولارات من مبيعات النفط الفنزويلي. ولم يحدد مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا، لكنه قال إنها "أطول بكثير" من عام.

كما سبق أن أكد ترامب أن شركات النفط الكبرى ستستثمر ما لا يقل عن 100 مليار دولار في إعادة تأهيل قطاع النفط الفنزويلي.