باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره أوكسير، بهدف نظيف، في إطار الجولة 19 ببطولة الدوري الفرنسي.

سجل هدف المباراة الوحيد لصالح باريس سان جيرمان، اللاعب برادلي باركولا، في الدقيقة 79.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه.

خط الدفاع: زاباني - لوكاس بيرالدو - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: وارن زئير إيمري - سيني مايولو - فيتور فيريرا فيتينيا - ابراهيم مباي.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - جونكالو راموس - برادلي باركولا.

ورفع فريق باريس سان جيرمان، بهذه النتيجة، رصيده إلى النقطة رقم 45، محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بشكل مؤقت؛ لحين لعب فريق لانس- الذي يأتي في الوصافة برصيد 43 نقطة- حيث تتبقى له مباراة أمام أولمبيك مارسيليا، غدًا.

فيما يأتي فريق أوكسير في المركز السابع عشر وقبل الأخير، برصيد 12 نقطة، وهو أحد مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.