أخبار أسوان | حملات لرفع الإشغالات بالشوارع والأسواق.. المحافظ : التواصل مع المواطنين أولوية قصوى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 23/1/2026 أحداث متنوعة .

فقد قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة مفاجئة بعدد من الشوارع الحيوية والأسواق بوسط المدينة شملت السوق السياحى القديم ، وشوارع البركة والمطار ، وميدان المحطة .

ويأتى ذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة ، وحرصه الدائم للحفاظ على المظهر الحضارى والوجه الجمالى لزهرة الجنوب.

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الإلتقاء بعدد من المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم .

وأكد محافظ أسوان على أن التواجد الميدانى والإلتحام المباشر مع المواطنين يمثلان أولوية قصوى فى منظومة العمل التنفيذى لما لهما من دور محورى في التعرف عن قرب على إحتياجات المواطنين وهمومهم ، ووضع حلول فورية وعاجلة لها بما ينعكس إيجابياً على تخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل أبناء هذه المحافظة العريقة .

جهود متنوعة

فأجا اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من المخابز ومحلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والعطارة بزيارة ميدانية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وكذا الإطمئنان على جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات ، فضلاً عن سلامة السلع الأساسية والغذائية ، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية .

مع إلتزام أصحاب محلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والهايبر ماركت والمجمعات وكافة الأنشطة التجارية بالأسعار ، والإعلان عنها بشكل واضح من خلال اللافتات المدون عليها التسعيرة لكل منتج وسلعة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وأكد المحافظ على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية ، وتوفير الإحتياجات الأساسية له بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، وتوفير حياة كريمة لهم .

