الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وأتربة عالقة بالقاهرة.. وفرص لأمطار على هذه المناطق
النيل نهر دولي مشترك.. لماذا ترفض إثيوبيا الاعتراف بحقوق مصر والسودان؟
سعر الذهب اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك
إسراء عبد الفتاح تخطف الأنظار في أحدث ظهور مع زوجها حمدي الميرغني
قوات الاحتلال تلقي عبوات متفجرة على مبنى في بلدة بليدا جنوب لبنان
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار
أعمال قبل الفجر في شعبان.. 10 عبادات تدخلك الجنة دون عذاب
إيران: الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات وانهيار الدولة سيؤدي لمشكلات إقليمية
الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري
محافظات

أخبار أسوان | حملات لرفع الإشغالات بالشوارع والأسواق.. المحافظ : التواصل مع المواطنين أولوية قصوى

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 23/1/2026 أحداث متنوعة .

فقد قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة مفاجئة بعدد من الشوارع الحيوية والأسواق بوسط المدينة شملت السوق السياحى القديم ، وشوارع البركة والمطار ، وميدان المحطة .

ويأتى ذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة ، وحرصه الدائم للحفاظ على المظهر الحضارى والوجه الجمالى لزهرة الجنوب.

محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإعادة الإنضباط ورفع الإشغالات بالشوارع والأسواق ..صور

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الإلتقاء بعدد من المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم .

وأكد محافظ أسوان على أن التواجد الميدانى والإلتحام المباشر مع المواطنين يمثلان أولوية قصوى فى منظومة العمل التنفيذى لما لهما من دور محورى في التعرف عن قرب على إحتياجات المواطنين وهمومهم ، ووضع حلول فورية وعاجلة لها بما ينعكس إيجابياً على تخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل أبناء هذه المحافظة العريقة .

محافظ أسوان: التواصل مع المواطنين أولوية قصوى لتلبية مطالبهم

جهود متنوعة

فأجا اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من المخابز ومحلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والعطارة بزيارة ميدانية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وكذا الإطمئنان على جودة رغيف العيش ومطابقته للمواصفات ، فضلاً عن سلامة السلع الأساسية والغذائية ، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية .

مع إلتزام أصحاب محلات الجزارة والخضراوات والفاكهة والهايبر ماركت والمجمعات وكافة الأنشطة التجارية بالأسعار ، والإعلان عنها بشكل واضح من خلال اللافتات المدون عليها التسعيرة لكل منتج وسلعة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وأكد المحافظ على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية ، وتوفير الإحتياجات الأساسية له بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، وتوفير حياة كريمة لهم .

https://www.elbalad.news/6845298

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

