محافظ البحر الأحمر يسلم عقود عمارات التقوى الجديدة

اتساقًا مع خطط التنمية العمرانية بمحافظة البحر الأحمر، وضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي السادس والخمسين، افتتح محافظ البحر الأحمر عددًا من العمارات السكنية الجديدة بمنطقة التقوى بمدينة الغردقة، وقام بتسليم عقود المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجديد عمارات التقوى ، ضمن حزمة مشروعات خدمية تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين. بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، و كمال سليمان سكرتير عام المحافظة ،واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ،والسيد هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، والمهندس محمد عبد المنعم مدير عام الإسكان، واللواء احمد علي رئيس حي شمال و اللواء احمد جبر رئيس حى جنوب والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع تطوير وتجديد 7 عمارات سكنية بإجمالي 116 وحدة سكنية، إلى جانب 26 محلًا تجاريًا، تم تنفيذها من خلال مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر، وفق معايير فنية وإنشائية تضمن الاستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن مشروعات التطوير العمراني تأتي في صدارة أولويات المحافظة، خاصة المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي لا يقتصر على الفعاليات الرمزية، بل يرتكز على افتتاح وتسليم مشروعات حقيقية يشعر المواطن بعائدها.

وأوضح أن مشروع تطوير عمارات التقوى يمثل نموذجًا للتكامل بين تحسين البنية السكنية وتعظيم الاستفادة من الأنشطة التجارية، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومخططة.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ المراحل التالية من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطط التنمية العمرانية المتكاملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم للمواطنين.