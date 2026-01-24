مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: تحية لمصر وقياداتها على نجاح المبادرات الصحية

قالت المدير العام للوكالة الدولية لأبحاث السرطان ، إنها فخورة بالدولة المصرية لما تقوم به من مجهودات قوية وفعالة، بارادة سياسية عازمة على النجاح والبناء في صحة الإنسان ، من خلال المبادرات الصحية.

تجربة مصر فريدة

وأضافت مدير الوكالة الدولية ، خلال اليوم الوطني للتوعية بسرطان عنق الرحم ، أن هناك نية ومبادرة خلال الفترة المقبلة من أجل تطعيمات عنق الرحم ، وهنا في مصر التجربة الرائدة والفريدة لابد من نقلها لكافة البلدان لاسيما الأفريقية منها مشيرة إلي أن كافة المنظمات والجمعيات الصحية علي مستوي العالم .