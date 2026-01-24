قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
التضامن: 4 بروتوكولات تعاون لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية لحديثي الولادة
اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته ورضيعها في المنوفية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية تالجو ومكيف وروسي اليوم السبت 24 يناير 2026
سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل
صرخات هزت المستطيل الأخضر.. أخطر 10 إصابات غيرت تاريخ نجوم كرة القدم
رمضان صبحي داخل قفص الاتهام اليوم.. وهذه عقوبة التزوير بالقانون
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
أصل الحكاية

صرخات هزت المستطيل الأخضر.. أخطر 10 إصابات غيرت تاريخ نجوم كرة القدم

كرة القدم
كرة القدم
أمينة الدسوقي

لم تكن كرة القدم يوما مجرد لعبة مهارات وأهداف، بل ساحة صراع بدني ونفسي لا يرحم وعلى مدار تاريخها الطويل، شهدت الملاعب لحظات صادمة تجمدت فيها الأنفاس، حين سقط نجوم كبار ضحايا لإصابات مروعة لم تغيّر نتائج المباريات فحسب، بل أعادت رسم مسارات مهنية كاملة، وأنهت احلام كانت في أوج توهجها.

في رياضة تقوم على السرعة، والالتحامات القوية، والقرارات في أجزاء من الثانية، تصبح الإصابة خطرا دائما، لكن بعض الإصابات تجاوزت حدود الألم المعتاد، وخلفت آثارا لا تنسى في ذاكرة الجماهير.

إصابات أنهت المسيرة قبل الأوان

يتصدر القائمة مدافع كوفنتري سيتي ديفيد بوست، الذي تعرض عام 1996 لتصادم عنيف في الدوري الإنجليزي أسفر عن كسر مركب في عظمتي القصبة والشظية بساقه اليمنى، إصابة أنهت مسيرته الكروية نهائيا و أجبرته على الاعتزال المبكر.

وفي عام 2000، عاش البلجيكي لوك نيليس المصير ذاته، بعدما انتقل إلى أستون فيلا وبدأ مشواره بهدف رائع، قبل أن يتعرض في ثالث مباراة له لتصادم قوي مع حارس إيبسويتش تاون ريتشارد رايت، تسبب في كسر مركب أنهى مسيرته بعد فشل التعافي الكامل.

أما الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن، فلم تكن إصابة واحدة السبب، بل سلسلة من الإصابات المزمنة في الكاحل، أجبرته على الاعتزال المبكر رغم تتويجه بكل الألقاب الممكنة، ليبقى مثالا مؤلما على هشاشة المجد الكروي.

إصابات مروعة وعودات لا تُنسى

شهد عام 2008 واحدة من أكثر اللحظات رعبا في الدوري الإنجليزي، حين تعرض البرازيلي الكرواتي إدواردو دا سيلفا لكسر في الساق والكاحل إثر تدخل متهور، أبعده عن الملاعب قرابة عام، وأثر بشكل واضح على مستقبله مع أرسنال رغم عودته لاحقًا.

النجم السويدي هنريك لارسن واجه كسرا مروعا في ساقه عام 1999 خلال مباراة أوروبية، بعد أن علقت قدمه بأرضية الملعب، لكنه عاد بقوة وواصل حصد البطولات، مثبتًا أن الإرادة قد تتفوق على الألم.

الفرنسي جبريل سيسي بدوره تعرض لكسر مزدوج في الساق خلال مباراة في الدوري الإنجليزي، استدعى جراحة عاجلة، ورغم عودته للملاعب، فإن بريقه لم يعد كما كان.

وقبل مونديال 2006 بأشهر قليلة، أصيب فرانشيسكو توتي بكسر في الشظية وتمزق أربطة الكاحل، في لحظة بدت وكأنها نهاية حلم كأس العالم، لكنه عاد في الوقت المناسب ليساهم في تتويج إيطاليا باللقب العالمي.

الإصابة الغريبة التي تعرض لها الإنجليزي آلان سميث عام 2006، حين كسرت ساقه وخلع كاحله أثناء محاولته صد كرة ثابتة، أثبتت أن الخطر لا يأتي دائمًا من الخصم، بل أحيانًا من الكرة نفسها.

ولا يمكن الحديث عن الإصابات دون ذكر رونالدو نازاريو، الذي عانى تمزق وتر الرضفة في نهاية التسعينيات، وخضع لعدة عمليات جراحية كادت تنهي مسيرته، قبل أن يعود ويكتب واحدة من أعظم قصص العودة في تاريخ اللعبة.

كما شكلت إصابة لوك شو بكسر مزدوج في الساق خلال دوري أبطال أوروبا محطة قاسية في مسيرته، عطلت تطوره لسنوات رغم استمراره في الملاعب.

إرث الألم وتطور السلامة

لم تغيّر هذه الإصابات مصير لاعبيها فقط، بل دفعت كرة القدم الحديثة إلى إعادة النظر في معايير السلامة، من خلال تحسين برامج الإعداد البدني، وتقوية العضلات، وتطوير أساليب الوقاية من الإصابات الخطيرة، خاصة في الركبة والساق.

ورغم كل التقدم الطبي والتقني، تظل كرة القدم لعبة محفوفة بالمخاطر، حيث يبقى الألم جزءًا من ضريبة المجد، وتبقى بعض الصرخات عالقة في ذاكرة الملاعب إلى الأبد.

نجوم كرة القدم تاريخ أخطر 10 إصابات البلجيكي لوك نيليس إصابات الملاعب

