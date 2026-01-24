اليماحي يثمن دور مجلس التعاون في حفظ أمن واستقرار دول الخليج

ثمن محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن واستقرار دول الخليج العربية، وما يمثله من ركيزة أساسية للأمن القومي العربي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم القضايا المصيرية قي دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدفاع عن القضايا العربية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي لسعادة المستشار ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والتشريعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد "اليماحي"، حرص البرلمان العربي على تعميق التعاون والشراكة ومواصلة التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بما يخدم المصالح العربية ويعزز من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الراهنة، وبما يدعم تطلعات الشعب العربي الكبير نحو مزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.

ومن جانبه، أشاد سعادة المستشار ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والتشريعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدور البرلمان العربي وجهوده في دعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشترك.

حضر اللقاء من البرلمان العربي الدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

https://youtu.be/j6zbqVa6WII