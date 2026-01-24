قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
اليماحي يثمن دور مجلس التعاون في حفظ أمن واستقرار دول الخليج

الديب أبوعلي

ثمن محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن واستقرار دول الخليج العربية، وما يمثله من ركيزة أساسية للأمن القومي العربي في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دعم القضايا المصيرية قي دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدفاع عن القضايا العربية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي لسعادة المستشار ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والتشريعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد "اليماحي"، حرص البرلمان العربي على تعميق التعاون والشراكة ومواصلة التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بما يخدم المصالح العربية ويعزز من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات الراهنة، وبما يدعم تطلعات الشعب العربي الكبير نحو مزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.

ومن جانبه، أشاد سعادة المستشار ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والتشريعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدور البرلمان العربي وجهوده في دعم مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وتبادل الخبرات في مجالات العمل المشترك.

حضر اللقاء من البرلمان العربي الدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

مرموش وصلاح

4 أندية غادرت دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول ومانشستر سيتي؟

عاصفة مغناطيسية

عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض.. هل تؤثر على مصر؟

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

