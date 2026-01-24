نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر و3 دول إفريقية

يبدأ نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندوا غدا /الأحد/ جولة إفريقية تشمل كلا من مصر وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي.

وقال لاندوا - في تدوينة بهذه المناسبة وزعتها السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم السبت إنه متحمس للغاية للسفر غدا في أول جولة له إلى مصر وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي.

وأعرب نائب وزير الخارجية الأمريكي عن تطلعه إلى دعم أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز الأمن والسلام.. لافتا إلى أهمية تبادل الآراء مباشرةً مع قادة العالم، فبالرغم من التكنولوجيا الحديثة لا يزال اللقاء وجها لوجه هو الأفضل.