الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أسرة الشهيد العقيد رامي هلال
موعد ومكان عزاء والد الموسيقار أحمد إبراهيم.. تفاصيل
مبالغة وتطبيل سياسي.. تعليق عمرو أديب على تصريحات ترامب بشأن أوضاع غزة
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
برلماني: ذكرى 25 يناير واحتفال عيد الشرطة يرسخ قيم التضحية والانتماء الوطني

النائب طارق المحمدى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
النائب طارق المحمدى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
فريدة محمد

هنأ النائب طارق المحمدى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين من يناير، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل علامة فارقة في التاريخ الوطني المصري، لافتا إلى أن الاحتفال يجمع بين ذكرى ثورة 25 يناير، التي عبّرت عن تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل، واحتفال عيد الشرطة الذي يرمز إلى التضحية والوفاء للوطن، ما يعكس روح الانتماء والوحدة الوطنية.

وأشار طارق المحمدى في بيان له إلى أن الثورة كانت لحظة محورية أعادت تأكيد دور الشعب في المشاركة الفعلية في صياغة مستقبل الدولة، وسلطت الضوء على القيم العليا التي يسعى الشعب لتحقيقها مثل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، متابعا:" ذكرى الثورة ليست مجرد تاريخ، بل هي مرجع دائم لتوجيه مسيرة التنمية والبناء الوطني، بما يضمن تحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم في حياة كريمة ومستقرة.

ولفت وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن الاحتفال بعيد الشرطة يمثل رمزًا للتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الأمن في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مؤكدًا أن تقدير هذه الجهود يعد واجبًا وطنيًا يشارك فيه كل المواطنين، وأن هذه الذكرى تشدد على قيمة التضحية والوفاء، وأن رجال الشرطة كانوا وما زالوا في الصفوف الأمامية لضمان سيادة القانون والحفاظ على النظام العام، ما يعكس مدى ارتباط الشعب بمؤسسات الدولة.

وأكد المحمدى أن التزامن بين الذكريتين يعكس قوة الوطن واستقراره، ويبرز أهمية وحدة الصف وتكاتف جميع أبناء الشعب مع مؤسسات الدولة، مع الالتزام بالقيم الوطنية، والدستور، وترسيخ مبادئ المسؤولية والانتماء، مشددا على أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتأكيد على أن مسيرة التقدم والاستقرار تتحقق فقط من خلال التعاون بين الشعب والحكومة، وأن مصر قادرة على مواجهة كل التحديات بالعمل الجماعي والوعي الوطني.

