حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية.. التفتيش على ٤٥ منشأة طبية وإغلاق ٦ منشآت

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية بالمرور على عدد ٤٥ منشأة طبية خاصة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية؛ حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشملت المشنآت الطبية الخاصة التي تم المرور عليها عدة تخصصات منها عيادات أسنان، عيون، تجميل وتغذية علاجية، جراحة عظام ومركز علاج طبيعي.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٥ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ٩ منشآت طبية أخرى؛ لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كما تقرر غلق وتشميع منشأتين طبيتين بالتعاون والتنسيق مع حي ثالث، وذلك تنفيذًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠٢٥.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.