ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن شجرة الزقوم.. غدًا

برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يواصل ملتقى التفسير بالجامع الأزهر غدًا ، لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن شجرة الزقوم" وذلك بحضور كل من: د. مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم بالقاهرة جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ود. محمد سليمان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد، ووكيل كلية القرآن الكريم بطنطا، ويدير الحوار أبو بكر عبد المعطي، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.