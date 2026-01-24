قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقترح وضع تشريعات تحد أو تمنع إستخدام الهواتف لسن معين
تأييد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التزوير
وزير الداخلية: مصر رسخت دعائم جمهورية جديدة لا تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة بضائع عامة في تاريخه قادمة من الصين

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

 استقبل ميناء دمياط سفينة الصب الجاف ( ZHI DA 88  ) التي ترفع علم بنما قادمة من الصين وعلى متنها حمولة تقدر بنحو ( 138 ألفًا و200 طن ) من  السلاج ليسجل ميناء دمياط بذلك أكبر حمولة بضائع عامة يتم استقبالها منذ افتتاحه.

ويبلغ طول السفينة ( 289 مترًا )، فيما يصل غاطسها إلى( 15,5 مترًا )، وهو ما يعكس الجاهزية الفنية العالية للميناء وقدرته على استقبال السفن  ذات الحمولات القياسية، في ضوء أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها البنية التحتية للميناء.

ومن جانبه أكد اللواء بحرى طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن هذا الحدث يعكس  نجاح الخطط التطويرية التي تنفذها الهيئة والتي تستهدف تعظيم القدرة الاستيعابية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز مكانته كميناء محوري على خريطة النقل البحري والتجارة الدولية ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية التى أرسى دعائمها  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضمن رؤية القيادة السياسية بجعل مصر مركزا إقليميا للنقل واللوچستيات وتجارة الترانزيت .

هذا وقد تم استقبال السفينة وفق أعلى معايير السلامة البحرية، مع تنسيق كامل بين جميع الإدارات  ذات الصلة ، بما يضمن انتظام عمليات الدخول والرسو بكفاءة ودقة بأمان تام ثم البدء في عملية التفريغ بواسطة أحدث المعدات  .

ويعكس استقبال هذه الحمولة غير المسبوقة الثقة المتزايدة التي يحظى بها ميناء دمياط لدى التوكيلات والخطوط الملاحية المحلية والعالمية ، كما يؤكد قدرة الميناء على التعامل مع مختلف أنواع البضائع ، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم سلاسل الإمداد والتوريد و يعزز من تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا .

