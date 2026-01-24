قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
وزير خارجية إيطاليا: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا أبرم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
استثمارات بالمليارات.. أحمد موسى: 15 شركة عالمية تصنع الهواتف المحمولة في مصر
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية
رحبت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أحد فصائل منظمة التحرير، بقرار وزارة الخارجية البلجيكية حظر تصدير ونقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وصدور مرسوم ملكي يمنع توقف وعبور الطائرات العسكرية التي تحمل معدات حربية للاحتلال عبر الأراضي البلجيكية.

وقالت الجبهة في بيان اليوم السبت إن "هذا القرار يشكل خطوة سياسية وقانونية نوعية، تتماشى مع التزامات بلجيكا بموجب القانون الدولي الإنساني، ومسؤولية الدول في عدم التواطؤ مع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن حظر مرور الطائرات العسكرية "يتجاوز الرمزية، ويمثل إجراء عمليا يضع حدا لاستخدام الأراضي الأوروبية كجسر لآلة الحرب الإسرائيلية"، مشددة على أنه يعزز مبدأ المساءلة ويحد من الإفلات من العقاب.

ودعت الجبهة دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى الاقتداء بالموقف البلجيكي، ووقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، وفرض حظر شامل على التعاون العسكري والأمني معه، معتبرة أن حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) أداة قانونية وسلمية فعّالة لعزل الاحتلال دوليًا.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية البلجيكية إن بلادها تعمل على "تجنب المساهمة في تفاقم الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشيرة إلى أن الحظر يشمل كل الشحنات العسكرية الموجهة إلى "إسرائيل".

يذكر أن عدة دول، منها أعضاء مجموعة لاهاي وإسبانيا وتركيا، فرضت سابقًا قيودًا على نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

