المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

في موجة جديدة من تريندات الطعام على السوشيال ميديا، تصدّرت المعكرونة التركية قوائم البحث ومقاطع الريلز، بعد أن لفتت الأنظار بشكلها الشهي وطريقة تحضيرها السريعة والبسيطة.

وأعاد الطبق تعريف الباستا المنزلية بطريقة مبتكرة، حيث يجمع بين السهولة والطعم الغني، مما جعل فيديوهاتها تحقق ملايين المشاهدات خلال وقت قصير.

طريقة عمل المكرونة التركية

المكونات الأساسية للمكرونة التركية:

½ كيلو مكرونة (بيني أو سباجيتي)

2 كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا أو شطة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

بقدونس أو نعناع ناشف

للتزيين اختياري:

لحم مفروم أو دجاج مشوح لإضافة نكهة أغنى

طريقة التحضير:

ـ تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حسب التعليمات وتُصفّى جيدًا.

ـ في بولة، يُخلط الزبادي مع رشة ملح وفلفل أسود ويُترك جانبًا.

ـ في طاسة على النار، تُذاب الزبدة ويُضاف الثوم ويُقلب حتى تفوح رائحته دون أن يتحمر.

ـ تُضاف البابريكا أو الشطة إلى الزبدة، ثم تُرفع فورًا من على النار.

ـ في طبق التقديم، توضع المكرونة، ثم يُسكب الزبادي فوقها، وتضاف صلصة الزبدة الساخنة على الوجه مباشرة.

ـ يُزين بالبقدونس أو النعناع الناشف، ويمكن إضافة اللحم المفروم أو الدجاج حسب الرغبة.

سر التريند

السبب وراء انتشار وصفة المعكرونة التركية على مواقع التواصل هو التباين بين الزبدة الساخنة والزبادي البارد، ما يمنح الطبق مزيجًا مثاليًا من الطعم الدسم والانتعاش.

وهذا التوازن البسيط بين النكهات والألوان الجذابة هو ما جعل الفيديوهات تنتشر بسرعة وتصبح حديث السوشيال ميديا.

نصائح للتقديم

ـ تُقدّم المعكرونة التركية ساخنة فور تحضيرها.

ـ يمكن إضافة البروتين حسب الرغبة مثل اللحم المفروم أو الدجاج المشوح.

ـ تزيين الطبق بالبقدونس أو النعناع الناشف يمنحه لمسة جمالية.