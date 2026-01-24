قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بقرار بلجيكا حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي
النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
دوري أبطال إفريقيا .. الترجى التونسي يهزم سيمبا ويتصدر مجموعته مؤقتا
سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مساء اليوم 24-1-2026
أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها
دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان
حملة تطهير غير مسبوقة في الجيش الصيني.. بكين تقيل ثاني أعلى قائد عسكري
الرئيس السيسي بكلمات صادقة من القلب: «ده سلطان زايل أنا هموت وهقابل ربنا هقوله إيه »
لم تتوقعها| 10 آلاف جنيه مكافأة ورحلة عمرة لعاملة أهرامات الجيزة
عبد الله السعيد على رأسهم .. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية
أول قرار من لجنة التكنوقراط لتحسين حياة سكان قطاع غزة.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
آية التيجي

في موجة جديدة من تريندات الطعام على السوشيال ميديا، تصدّرت المعكرونة التركية قوائم البحث ومقاطع الريلز، بعد أن لفتت الأنظار بشكلها الشهي وطريقة تحضيرها السريعة والبسيطة.

وأعاد الطبق تعريف الباستا المنزلية بطريقة مبتكرة، حيث يجمع بين السهولة والطعم الغني، مما جعل فيديوهاتها تحقق ملايين المشاهدات خلال وقت قصير.

طريقة عمل المكرونة التركية

طريقة عمل المكرونة التركية

المكونات الأساسية للمكرونة التركية:
½ كيلو مكرونة (بيني أو سباجيتي)
2 كوب زبادي
2 ملعقة كبيرة زبدة
3 فصوص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة بابريكا أو شطة
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
بقدونس أو نعناع ناشف

للتزيين اختياري:

لحم مفروم أو دجاج مشوح لإضافة نكهة أغنى

طريقة عمل المكرونة التركية

طريقة التحضير:
ـ تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حسب التعليمات وتُصفّى جيدًا.

ـ في بولة، يُخلط الزبادي مع رشة ملح وفلفل أسود ويُترك جانبًا.

ـ في طاسة على النار، تُذاب الزبدة ويُضاف الثوم ويُقلب حتى تفوح رائحته دون أن يتحمر.

ـ تُضاف البابريكا أو الشطة إلى الزبدة، ثم تُرفع فورًا من على النار.

ـ في طبق التقديم، توضع المكرونة، ثم يُسكب الزبادي فوقها، وتضاف صلصة الزبدة الساخنة على الوجه مباشرة.

ـ يُزين بالبقدونس أو النعناع الناشف، ويمكن إضافة اللحم المفروم أو الدجاج حسب الرغبة.

طريقة عمل المكرونة التركية

سر التريند

السبب وراء انتشار وصفة المعكرونة التركية على مواقع التواصل هو التباين بين الزبدة الساخنة والزبادي البارد، ما يمنح الطبق مزيجًا مثاليًا من الطعم الدسم والانتعاش.

وهذا التوازن البسيط بين النكهات والألوان الجذابة هو ما جعل الفيديوهات تنتشر بسرعة وتصبح حديث السوشيال ميديا.

طريقة عمل المكرونة التركية

نصائح للتقديم

ـ تُقدّم المعكرونة التركية ساخنة فور تحضيرها.

ـ يمكن إضافة البروتين حسب الرغبة مثل اللحم المفروم أو الدجاج المشوح.

ـ تزيين الطبق بالبقدونس أو النعناع الناشف يمنحه لمسة جمالية.

المعكرونة التركية وصفة المعكرونة التركية طريقة عمل المعكرونة التركية تريند الأكل 2026 باستا منزلية وصفات سوشيال ميديا أكلات منزلية شهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

الاطفال مع والدهم

خالة الأم ضحية الغاز وأطفالها: محدش مننا مصدق اللي حصل وكانت هتزورنا قريب

جانب من الحدث

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث الإجراءات التنفيذية لإدارة محمية كهف الجارة

الشباب والرياضة ببني سويف

مسابقات فنية ورياضية بمبادرة إجازة في مركز شباب ناصر ببني سويف

بالصور

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى
احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد