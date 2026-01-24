النائبة أميرة زيدان: تضحيات رجال الشرطة كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة

وجّهت النائبة أميرة زيدان عضو مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ورجال الداخلية بمناسبة حلول الذكري ال74 لعيد الشرطة، مشيرة إلى أن عيد الشرطة يمثل مناسبة وطنية عظيمة، تعكس تضحيات رجال الشرطة المصرية ووفائهم المستمر لحماية أمن واستقرار الوطن.

وأشادت زيدان، في تصريحات لها، بالدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ الأمن الداخلي ومواجهة الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها، مؤكدة أن تضحياتهم كانت وستظل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وصون مقدرات الشعب المصري.

وأوضحت النائبة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة حملت رسائل وطنية هامة وطمأنة للشعب المصري، مؤكدة التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز مؤسساتها الوطنية، مشيرة إلى أن رجال الشرطة هم أبناء هذا الوطن وأعمدة الأمن والاستقرار، لا ميليشيات أو جماعات خارجة عن القانون.

كما أشادت زيدان بالمبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة لدعم أبناء الشهداء، مثل فترات المعايشة بأكاديمية الشرطة، والتي تُعد نموذجًا راقيًا لترسيخ قيم الانتماء والوطنية، ونقل معاني التضحية والفداء إلى الأجيال الجديدة، مؤكدًة أن الدولة ستظل وفية لتضحيات أبنائها الأبطال.

وأشادت النائبة أميرة زيدان، بتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية رفع الوعي المجتمعي وتحصين أبنائنا من المخاطر المتزايدة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما طرحه الرئيس يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية في ظل الانفتاح الرقمي غير المنضبط.