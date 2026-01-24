قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة بنها الأهلية تعقد أول اجتماع للأساتذة الزائرين والباحثين بمركز البحوث والتطوير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

عقدت جامعة بنها الأهلية اجتماعها الأول للأساتذة الزائرين والباحثين بمركز البحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيات البازغة (CoSET)، في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات البحثية المتميزة، وتعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.


واكد الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة  أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية لتقدم الجامعات، مشيراً إلى دوره في دعم الاقتصاد المعرفي وتحقيق التنمية المستدامة. كما أشار إلى أن وجود مركز بحثي متخصص إلى جانب البرامج الأكاديمية يمثل ميزة تنافسية تسهم في دعم الباحثين وتشجيع الأبحاث البينية والتطبيقية.


ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، مستشار رئيس الجامعة للبحوث والابتكار، أن مركز CoSET يهدف إلى دعم ونشر البحث العلمي المتميز، وتعزيز البحث البيني بين التخصصات المختلفة، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة. كما أشار إلى دور المركز في تشجيع الابتكار وبناء قدرات الباحثين، وتأسيس شراكات بحثية محلية ودولية، بما يعزز مكانة الجامعة البحثية ، مضيفا أن المركز يركز على العلوم المتلاقية والتكنولوجيات البازغة، مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو، لدعم مستقبل الصناعة والبيئة والتعليم.


من ناحية شهد الاجتماع تبادل الرؤى والأفكار العلمية بين الأساتذة الزائرين والباحثين، بما يسهم في وضع خريطة عمل واضحة للمركز خلال المرحلة المقبلة.


وأكد الحضور أن فكرة إنشاء المركز تُعد رائدة، لا سيما في ضوء ما يضمه من نخبة من القامات العلمية المتميزة القادرة على الإسهام الفعّال في دعم التطوير والابتكار البحثي.


وفي ختام الاجتماع، أعرب أعضاء مركز CoSET عن سعادتهم بالمشاركة والعمل ضمن المركز البحثي بجامعة بنها الأهلية، مؤكدين التزامهم بالارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي واحتياجات المجتمع والصناعة، بما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة ودعم أولويات التنمية المستدامة في الدولة المصرية.

القليوبية جامعة بنها بنها الأساتذة الزائرين جامعة بنها الأهلية

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
شهداء غزة
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
