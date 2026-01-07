قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق رعاية المبتكرين شريك استراتيجي لجامعة بنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار 2026

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين
نهلة الشربيني

 يشارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشريك إستراتيجي مع جامعة بنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار الجامعي Innoventre 2026، تحت عنوان: "الابتكار الجامعي في خدمة الصناعة والتنمية المستدامة"، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 28 يناير الجاري. 

منصة رقمية تجمع الطلاب، ولباحثين، والمبتكرين ورواد الصناعة والمستثمرين

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الصندوق لدعم الجامعات الحكومية والأهلية، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وربطها بالاحتياجات الفعلية للصناعة والمجتمع، بما يسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أعرب د.تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، عن سعادته بالشراكة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تنظيم فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن المنتدى سيقدم منصة رقمية تجمع الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الصناعة، والمستثمرين، كما سيوفر عرضًا للمشروعات والأفكار الابتكارية القابلة للتطبيق، ويضم لجان تحكيم من خبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى جوائز وفرص للاحتضان والتطوير والتطبيق داخل المصانع والشركات، داعيًا كافة الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المنتدى، الذي يمثل نموذجًا حقيقيًّا للشراكة بين التعليم والبحث العلمي والصناعة والمجتمع.

كما أشار د.محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، إلى أن المنتدى يركز على عدد من المحاور الرئيسة، من بينها التحول الصناعي والرقمي الذكي، والاستدامة، والطاقة، والبيئة، والتصنيع المحلي والابتكار الهندسي، فضلا عن الثقافة الصناعية، والإبداع المجتمعي، والابتكار الاجتماعي، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن المنتدى يستهدف مختلف الفئات المعنية بالابتكار وريادة الأعمال، بما في ذلك طلاب الجامعات والباحثون، ورواد الأعمال، وفرق الابتكار الطلابي، والمبتكرون من مختلف التخصصات.

جدير بالذكر أنه للتسجيل والمشاركة في المنتدى، يرجى تعبئة استمارة التسجيل الرسمية عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/vzDjy

وإرسال المشروعات أو الأفكار المرشحة على بريد إدارة الابتكار وريادة الأعمال:

[email protected]

وسوف يغلق باب التقديم يوم 15 يناير 2026.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي صندوق رعاية المبتكرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترامب

ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

ترشيحاتنا

عمرو دياب

15 ألف جنيه.. تفاصيل حفل عمرو دياب فى القاهرة الجديدة

شذي

شذى تطرح كليب «أوكي» بالتعاون مع «روتانا»

لقاء الخميسي

فيديو غامض من لقاء الخميسي يشعل تفاعل الجمهور

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد