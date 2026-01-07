صندوق رعاية المبتكرين شريك استراتيجي لجامعة بنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار 2026

يشارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشريك إستراتيجي مع جامعة بنها الأهلية في تنظيم منتدى الابتكار الجامعي Innoventre 2026، تحت عنوان: "الابتكار الجامعي في خدمة الصناعة والتنمية المستدامة"، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 28 يناير الجاري.

منصة رقمية تجمع الطلاب، ولباحثين، والمبتكرين ورواد الصناعة والمستثمرين

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الصندوق لدعم الجامعات الحكومية والأهلية، وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وربطها بالاحتياجات الفعلية للصناعة والمجتمع، بما يسهم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أعرب د.تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، عن سعادته بالشراكة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تنظيم فعاليات المنتدى، مشيرًا إلى أن المنتدى سيقدم منصة رقمية تجمع الطلاب، والباحثين، والمبتكرين، ورواد الصناعة، والمستثمرين، كما سيوفر عرضًا للمشروعات والأفكار الابتكارية القابلة للتطبيق، ويضم لجان تحكيم من خبراء الصناعة والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى جوائز وفرص للاحتضان والتطوير والتطبيق داخل المصانع والشركات، داعيًا كافة الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المنتدى، الذي يمثل نموذجًا حقيقيًّا للشراكة بين التعليم والبحث العلمي والصناعة والمجتمع.

كما أشار د.محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، إلى أن المنتدى يركز على عدد من المحاور الرئيسة، من بينها التحول الصناعي والرقمي الذكي، والاستدامة، والطاقة، والبيئة، والتصنيع المحلي والابتكار الهندسي، فضلا عن الثقافة الصناعية، والإبداع المجتمعي، والابتكار الاجتماعي، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن المنتدى يستهدف مختلف الفئات المعنية بالابتكار وريادة الأعمال، بما في ذلك طلاب الجامعات والباحثون، ورواد الأعمال، وفرق الابتكار الطلابي، والمبتكرون من مختلف التخصصات.

جدير بالذكر أنه للتسجيل والمشاركة في المنتدى، يرجى تعبئة استمارة التسجيل الرسمية عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/vzDjy

وإرسال المشروعات أو الأفكار المرشحة على بريد إدارة الابتكار وريادة الأعمال:

[email protected]

وسوف يغلق باب التقديم يوم 15 يناير 2026.