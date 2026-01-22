قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش اتفاقيات التعاون والتبادل الطلابي مع الجامعات الدولية

إبراهيم الهواري

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأيمن بيومى أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير إن المجلس استعرض مذكرة التفاهم بين جامعة بنها الأهلية وجامعة نانجينغ للطب الصيني التقليدي ، وكذلك اتفاقية تبادل الطلاب مع جامعة هونج كونج للتربية بالصين ، مؤكدا أن جامعة بنها الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، بما يسهم في تطوير منظومتها التعليمية والبحثية.

وأشار الدكتور تامر سمير إلى أن المجلس  ناقش أيضا محضر اجتماع مجلس إدارة مركز جامعة بنها الأهلية للبحوث والتطوير والابتكار للعلوم المتلاقية والتكنولوجيا البازغة والذي يستهدف تحفيز وتشجيع شباب الباحثين على الإبداع والمشاركة فى مشروعات بحثية تخدم قضايا الوطن وأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بالمشاركة في مجلس جامعة بنها الأهلية، مؤكدا علي التعاون المثمر بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية فى مختلف القطاعات لتقديم خدمة تعليمية متميزة  وفقا لتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم.

فيما استعرض الدكتور حسين المغربي الخريطة الزمنية والخطة الدراسية وفتح باب التسجيل لمقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025/2026 م ، كما استعرض التقارير نصف السنوية الواردة من مديري البرامج والإدارات عن الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2025/2026 م.

واستعرض المغربي أيضا، مذكرة التفاهم بين جامعة بنها الأهلية وجامعة فارنا للإدارة بدولة بلغاريا ، وكذلك مشاركة جامعة بنها الأهلية في بطولة الجامعات (الشهيد الرفاعي ال53 ) فى الفترة من 25/1/2026 حتي 1/2/2026 م ، وكذلك المنح المقدمة لطلاب أبناء العاملين والأخوة للعام  الأكاديمي 2025/2026 م.

فيما استعرض الدكتور محمود شكل الفعاليات المقترحة لمبادرة "الخير يجمعنا " المقرر تنفيذها خلال شهر رمضان الكريم ، وعقد عددا من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات والمراكز المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

