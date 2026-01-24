قبل نهاية الهدنة.. القوات السورية والكردية تحتشد على الخطوط الأمامية

احتشدت القوات السورية والكردية على جانبي خطوط المواجهة في شمال سوريا، اليوم السبت، و ذلك مع اقتراب انتهاء مدة الهدنة بين الطرفين.

و قال بعض المسؤولين في سوريا في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الموعد النهائي للهدنة قد يجري تمديده.

وذكرت مصادر أمنية كردية لرويترز أنه مع اقتراب الموعد النهائي، عززت قوات سوريا الديمقراطية مواقعها الدفاعية في مدن القامشلي والحسكة وعين العرب (كوباني) استعدادا لمعارك محتملة.

وقال مسؤولون سوريون ومصادر في قوات سوريا الديمقراطية إنه من المرجح أن تمدد مهلة اليوم السبت لعدة أيام، وربما تصل إلى أسبوع.

وسيطرت القوات الحكومية على مساحات واسعة من الأراضي في الشمال والشرق خلال الأسبوعين الماضيين من قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت قوات الحكومة تقترب خلال الأيام الماضية من آخر مجموعة من المدن التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي عندما أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، بشكل مفاجئ، عن وقف إطلاق النار، مانحا قوات سوريا الديمقراطية مهلة حتى مساء السبت لوضع خطة للاندماج مع الجيش السوري.



