زيلينسكي: المحادثات في أبوظبي كانت بناءة ونتوقع عقد اجتماعات أخرى خلال أيام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المحادثات في أبوظبي كانت بناءة ومن المتوقع عقد اجتماعات أخرى خلال أيام، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال زيلينسكي، إن الجانب الأمريكي أثار خلال مفاوضات أبو ظبي مسألة وضع صيغ رسمية لتحديد معايير إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي أن روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة،مؤكدًا على أن هدف الهجوم الروسي الجديد على أوكرانيا كان منشآت الطاقة.

وأضاف زيلنسكي: الهجوم الروسي على منشآت الطاقة يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقنا مع ترمب بشأن حصولنا على الدفاعات الجوية.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني: بوتين أمر بشن ضربة صاروخية ضخمة على أوكرانيا أثناء محادثات أمريكية روسية أوكرانية.

وأفاد عمدة كييف بانقطاع الكهرباء عن حوالي 6000 مبنى بعد هجوم روسي، فيما أفادت شركة طاقة أوكرانية بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص في مقاطعة تشيرنهيف إثر هجوم روسي.