تمريض المنصورة تنظم المؤتمر الدولي السابع لقسم صحة المرأة والتوليد

همت الحسينى

تُنظِّم جامعة المنصورة المؤتمر الدولي السابع لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد بكلية التمريض، تحت عنوان: «التكنولوجيا الرقمية في رعاية الأم والجنين: الفرص والتحديات»، وذلك يوم الأحد الاول من فبراير  بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض، وبنظام الحضور ال

فعلي وعبر الإنترنت.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التقنيات الرقمية المستخدمة في متابعة صحة الأم والجنين، وتقييم تأثير التكنولوجيا على جودة وكفاءة الرعاية الصحية للأمهات الحوامل، وتحليل التحديات المرتبطة بتطبيق الحلول الرقمية داخل أنظمة الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين الصحي والتكنولوجي لتطوير حلول مبتكرة، ورفع الوعي لدى الكوادر الطبية بأهمية التحول الرقمي في رعاية السيدات الحوامل.

وتتضمن محاور المؤتمر: التكنولوجيا الرقمية في متابعة الحمل، والتحول الرقمي في خدمات ما قبل الولادة، والتحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا، والتدريب وبناء القدرات، بما يُسهم في تطوير الأداء المهني وبناء كوادر تمريضية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار استراتيجية جامعة المنصورة لدعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز دور كلية التمريض في خدمة المجتمع، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة.

الدقهليه المنصوره مؤتمر التمريض

