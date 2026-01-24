إصابة 6 أشخاص في تصادم توكتوكين بأسيوط

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين توكتوكين بدون لوحات معدنية بحري مدينة ساحل سليم بأسيوط، نتيجة السرعة الزائدة.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين توكتوكين ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا محمود أحمد عبد العال (19 عامًا)، و إبراهيم رشاد فهمي (19 عامًا)، و حسن همام محمد (70 عامًا)، و سهير حسن همام (30 عامًا)، و ريهام حسن علي (35 عامًا)، و بدوي حسن همام (43 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ساحل سليم المركزي، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.