قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور في مباراة يانج أفريكانز

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي.

مفاجأة بشأن إمام عاشور

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سر تألق امام عاشور ،كان مركز جداً قبل الماتش في أول ظهور كــ أساسي مع الاهلي بعد الإصابه ".

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، عقب الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية. 

ويسعى الأهلي في المرحلة الحالية إلى تحويل كامل تركيزه نحو الاستحقاقات المحلية، في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات.

بداية الاستعداد لمواجهة وادي دجلة

بدأ الأهلي مباشرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.
 

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري

تُقام مباراة الأهلي أمام وادي دجلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستضيف اللقاء أحد ملاعب العاصمة. وتُعد المباراة مهمة للغاية للأهلي، الذي يسعى لمواصلة الانتصارات المحلية وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري هذا الموسم.
 

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بعد خوض عدد من المباريات القوية منذ انطلاق المسابقة. ويأمل الفريق الأحمر في حصد النقاط الثلاث أمام وادي دجلة من أجل تحسين موقعه والمنافسة بقوة على القمة خلال الجولات المقبلة.

إمام عاشور الاهلي أمير هشام

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

أيُهما أفضل في تنظيف الفم: السواك أم فرشاة الأسنان؟.. أزهري يجيب

مجلس حكماء المسلمين: تمكين الشباب ركيزة أساسية لصياغة تعليم يعزز القيم

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى ال 74 لعيد الشرطة

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الشرطة

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

