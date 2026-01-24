هاليتشوف: لا مفاوضات جادة دون وقف إطلاق النار

أشار فاديم هاليتشوف، عضو البرلمان الأوكراني، إلى أن تشكيل فرق التفاوض أصبح أكثر تعقيدًا من السابق، خاصة مع دخول عناصر ذات خلفية عسكرية من الجانب الروسي، وهو ما يكشف عن وجود قضايا ومشكلات عسكرية حساسة تُبحث خلف الأبواب المغلقة.

وأضاف هاليتشوف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يأمل في التوصل إلى حلول لهذه القضايا، بما يسمح بالانتقال إلى المرحلة الأهم، وهي وضع ترتيبات واضحة لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأكد عضو البرلمان الأوكراني أن أوكرانيا تدرك جيدًا أن غياب وقف إطلاق النار سيحول دون الوصول إلى مفاوضات جادة أو بدء أي عملية تفاوضية حقيقية، مشددًا على أن الالتزام بهذا الشرط يمثل حجر الأساس لأي اتفاق مستقبلي أو تسوية سياسية يمكن أن تحقق السلام المستدام.