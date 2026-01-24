قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصاص: رسائل الرئيس في عيد الشرطة تشدد على الكفاءة والمحاسبة لمواجهة التحديات
مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: المفاوضات الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة
بعد إثارة الجدل.. وزير الشباب عن تصريحاته بمعرض الكتاب: محض حديث اقتطع من سياق المعنى العام
وثائق ومعلومات مهمة.. أحمد موسى: الطبعة الأولى من كتاب أسرار خلصت ونزلنا بالتانية
أحمد موسى: الحمد لله بلدنا في أمن وأمان.. وأبطال الداخلية والجيش دفعوا ثمن كبير
تأهلنا لدوري الأبطال بسببه.. جوارديولا يتغنى بأداء عمر مرموش
قانون لحماية الأسرة من فوضى التكنولوجيا.. تحرك برلماني عاجل استجابة لتوجيهات الرئيس
أحمد موسى: الشرطة والجيش يحميان الدولة ومقدراتها وشعبها وليس شخصا بعينه
زاريتا: روسيا تُفشل أي تسوية والموقف الأوروبي– الأمريكي يفاقم الأزمة
أحمد موسى: مصر مفيهاش ميليشيات.. عندنا مؤسسات وطنية عظيمة
ليفربول يتأخر 2-1 أمام بورنموث في الشوط الأول بالبريميرليج
تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
أخبار العالم

الولايات المتحدة.. مقـ.ـتل شخص في إطلاق نار لموظف فيدرالي بمينيابوليس

القسم الخارجي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية اليوم عن مقتل شخص في حادث إطلاق نار نفذه ضابط فيدرالي في مدينة مينيابوليس، حيث قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن الضابط أطلق النار دفاعًا عن النفس.

وأكدت الوزارة فرض إجراءات مشددة للسيطرة على الحشود بعد أن حاول نحو 200 من مثيري الشغب عرقلة عمل قوات إنفاذ القانون.

في سياق أخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين قد تبتلع كندا بالكامل إذا أقدمت الأخيرة على إبرام أي اتفاق اقتصادي أو تجاري معها، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة ستقابل برد أمريكي صارم.

وأضاف ترامب وفقا لصحيفة لوس انجلوس تايم، أن واشنطن لن تتردد في فرض رسوماً جمركية هائلة تصل إلى 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الاقتصاد الأمريكي ومنع أي تأثير صيني محتمل على الأسواق الشمالية.

وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة الدفاعية عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، مؤكدًا أن أي تعاون بين كندا والصين سيكون له تبعات خطيرة على العلاقات التجارية بين البلدين وعلى استقرار المنطقة.

وأكد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب أي تحركات كندية تجاه الصين، وأن الرد سيكون فوريًا وحازمًا إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء.

وسائل إعلام أمريكية مقتل شخص إطلاق نار ضابط فيدرالي مدينة مينيابوليس وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

