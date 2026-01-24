قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصاص: رسائل الرئيس في عيد الشرطة تشدد على الكفاءة والمحاسبة لمواجهة التحديات
مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: المفاوضات الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة
بعد إثارة الجدل.. وزير الشباب عن تصريحاته بمعرض الكتاب: محض حديث اقتطع من سياق المعنى العام
وثائق ومعلومات مهمة.. أحمد موسى: الطبعة الأولى من كتاب أسرار خلصت ونزلنا بالتانية
أحمد موسى: الحمد لله بلدنا في أمن وأمان.. وأبطال الداخلية والجيش دفعوا ثمن كبير
تأهلنا لدوري الأبطال بسببه.. جوارديولا يتغنى بأداء عمر مرموش
قانون لحماية الأسرة من فوضى التكنولوجيا.. تحرك برلماني عاجل استجابة لتوجيهات الرئيس
أحمد موسى: الشرطة والجيش يحميان الدولة ومقدراتها وشعبها وليس شخصا بعينه
زاريتا: روسيا تُفشل أي تسوية والموقف الأوروبي– الأمريكي يفاقم الأزمة
أحمد موسى: مصر مفيهاش ميليشيات.. عندنا مؤسسات وطنية عظيمة
ليفربول يتأخر 2-1 أمام بورنموث في الشوط الأول بالبريميرليج
تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا
أخبار العالم

العاصفة "فيرن" تضرب الولايات المتحدة و السلطات تلغي 9 آلاف رحلة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

تقترب العاصفة "فيرن" من ضرب مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ألغت السلطات الأمريكية أكثر من 9 آلاف رحلة كان من المقرر إقلاعها مطلع الأسبوع، و ذلك بسبب توقعات بأن العاصفة ستُخلف دماراً عبر أجزاء واسعة من البلاد، وتهدد بانقطاع التيار الكهربائي لأيام وعرقلة الطرق السريعة الرئيسة.


وتلقى نحو 140 مليون شخص تحذيرات من هبوب عاصفة شتوية تمتد من نيومكسيكو إلى نيو إنجلاند.


وحذرت نشرة توقعات خدمة الطقس الوطنية من تساقط كثيف للثلوج، ومن حدوث شريط من الجليد الكارثي يمتد من شرق تكساس إلى نورث كارولينا.


وحذر خبراء الأرصاد من أن الأضرار، خاصة في المناطق التي ستهطل عليها الأمطار المتجمدة بكثافة، قد تماثل الأضرار التي تسببها الأعاصير.

وأفادت خدمة الطقس الوطنية في "فورت وورث"، بأن الجليد وموجة الصقيع التي ضربت شمال تكساس خلال الليل تحركت صباح اليوم السبت، نحو الجزء الأوسط من الولاية.

وقالت الوكالة، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سادت درجات حرارة منخفضة بشكل خطير، وكذلك الرياح الباردة في المنطقة وستظل قائمة حتى بعد غد الاثنين".

وأضافت الوكالة أن درجات الحرارة المنخفضة ستكون في الغالب في خانة الآحاد (أقل من 10 درجات فهرنهايت) خلال الليالي القليلة المقبلة، مع درجات حرارة للرياح تصل إلى سالب 12 درجة فهرنهايت (سالب 24 درجة مئوية).

وأعلنت 18 ولاية، على الأقل، حالة الطوارئ بينها، نيويورك وتكساس وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا وفرجينيا وماريلاند ولويزيانا وأركانساس وتينيسي وألاباما وميسيسيبي وميزوري، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

طريقة عمل المكرونة التركية
كوبري
احمد السقا ونضال الشافعى
كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟
نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

