العاصفة "فيرن" تضرب الولايات المتحدة و السلطات تلغي 9 آلاف رحلة

تقترب العاصفة "فيرن" من ضرب مناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ألغت السلطات الأمريكية أكثر من 9 آلاف رحلة كان من المقرر إقلاعها مطلع الأسبوع، و ذلك بسبب توقعات بأن العاصفة ستُخلف دماراً عبر أجزاء واسعة من البلاد، وتهدد بانقطاع التيار الكهربائي لأيام وعرقلة الطرق السريعة الرئيسة.



وتلقى نحو 140 مليون شخص تحذيرات من هبوب عاصفة شتوية تمتد من نيومكسيكو إلى نيو إنجلاند.



وحذرت نشرة توقعات خدمة الطقس الوطنية من تساقط كثيف للثلوج، ومن حدوث شريط من الجليد الكارثي يمتد من شرق تكساس إلى نورث كارولينا.



وحذر خبراء الأرصاد من أن الأضرار، خاصة في المناطق التي ستهطل عليها الأمطار المتجمدة بكثافة، قد تماثل الأضرار التي تسببها الأعاصير.

وأفادت خدمة الطقس الوطنية في "فورت وورث"، بأن الجليد وموجة الصقيع التي ضربت شمال تكساس خلال الليل تحركت صباح اليوم السبت، نحو الجزء الأوسط من الولاية.

وقالت الوكالة، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "سادت درجات حرارة منخفضة بشكل خطير، وكذلك الرياح الباردة في المنطقة وستظل قائمة حتى بعد غد الاثنين".

وأضافت الوكالة أن درجات الحرارة المنخفضة ستكون في الغالب في خانة الآحاد (أقل من 10 درجات فهرنهايت) خلال الليالي القليلة المقبلة، مع درجات حرارة للرياح تصل إلى سالب 12 درجة فهرنهايت (سالب 24 درجة مئوية).

وأعلنت 18 ولاية، على الأقل، حالة الطوارئ بينها، نيويورك وتكساس وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا وفرجينيا وماريلاند ولويزيانا وأركانساس وتينيسي وألاباما وميسيسيبي وميزوري، طبقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".