عاصفة شتوية ضخمة تضرب الولايات المتحدة تؤدي لإلغاء 10 آلاف رحلة جوية

تسببت عاصفة شتوية ضخمة في إلغاء نحو 10 آلاف رحلة جوية عبر الولايات المتحدة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، حيث اجتاحت العاصفة العديد من الولايات وهددت بقطع الكهرباء لعدة أيام وتعطيل الطرق الرئيسية بسبب الجليد الخطير.

شمل تقرير الأرصاد الجوية تحذيرًا لنحو 140 مليون شخص، ما يعادل أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، بشأن عاصفة شتوية تمتد من نيو مكسيكو إلى نيو إنجلاند، وذلك وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" في نسختها الأمريكية.

وتوقعت خدمة الطقس الوطنية تساقط ثلوج غزيرة وموجة جليدية مدمرة تمتد من شرق تكساس إلى ولاية كارولينا الشمالية.

ونشرت إدارة النقل في ولاية تكساس صوراً لطرق مغطاة بالثلوج في الضواحي شمال مدينة دالاس، وكتبوا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «الأمر يحدث! إذا سألتم... نعم... نريد منكم البقاء في المنازل وتجنب السفر غير الضروري مع مرور العاصفة عبر شمال تكساس هذا الأسبوع».

وبحلول صباح السبت، بدأ الجليد يتشكل على الطرق والجسور في ثلث مقاطعات ولاية مسيسيبي، وفقًا لما ذكره سكوت سيمونز، المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية مسيسيبي.

كما شهدت مدينة ليتل روك في ولاية أركنساس تساقط الثلوج.

ويتوقع خبراء الطقس أن الأضرار التي قد تلحق بهذه المناطق، خاصة تلك التي تعاني من تساقط الجليد، قد تكون مشابهة لتلك التي تحدثها الأعاصير.

وبدأت طبقات من الجليد والثلج تضرب شمال تكساس في الليل، وكان من المتوقع أن تنتقل إلى وسط الولاية صباح السبت. وفي مدينة هيوستن، أعلنت السلطات عن إغلاق جميع المدارس يوم الإثنين بسبب التوقعات السيئة.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 95,000 حالة انقطاع كهرباء في أنحاء البلاد صباح السبت، منها حوالي 36,000 حالة في تكساس و10,000 حالة أخرى في فيرجينيا. كما استمر تساقط الثلوج والجليد في ولاية أوكلاهوما.

وأعلنت حكومات أكثر من 12 ولاية حالة الطوارئ أو دعت السكان إلى البقاء في المنازل تحسبًا للأحوال الجوية العاصفة.