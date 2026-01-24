قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
أخبار العالم

عاصفة شتوية ضخمة تضرب الولايات المتحدة تؤدي لإلغاء 10 آلاف رحلة جوية

عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة
عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة
أ ش أ

تسببت عاصفة شتوية ضخمة في إلغاء نحو 10 آلاف رحلة جوية عبر الولايات المتحدة مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، حيث اجتاحت العاصفة العديد من الولايات وهددت بقطع الكهرباء لعدة أيام وتعطيل الطرق الرئيسية بسبب الجليد الخطير.

شمل تقرير الأرصاد الجوية تحذيرًا لنحو 140 مليون شخص، ما يعادل أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، بشأن عاصفة شتوية تمتد من نيو مكسيكو إلى نيو إنجلاند، وذلك وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" في نسختها الأمريكية.

وتوقعت خدمة الطقس الوطنية تساقط ثلوج غزيرة وموجة جليدية مدمرة تمتد من شرق تكساس إلى ولاية كارولينا الشمالية.

ونشرت إدارة النقل في ولاية تكساس صوراً لطرق مغطاة بالثلوج في الضواحي شمال مدينة دالاس، وكتبوا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «الأمر يحدث! إذا سألتم... نعم... نريد منكم البقاء في المنازل وتجنب السفر غير الضروري مع مرور العاصفة عبر شمال تكساس هذا الأسبوع».

وبحلول صباح السبت، بدأ الجليد يتشكل على الطرق والجسور في ثلث مقاطعات ولاية مسيسيبي، وفقًا لما ذكره سكوت سيمونز، المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية مسيسيبي.

كما شهدت مدينة ليتل روك في ولاية أركنساس تساقط الثلوج.

ويتوقع خبراء الطقس أن الأضرار التي قد تلحق بهذه المناطق، خاصة تلك التي تعاني من تساقط الجليد، قد تكون مشابهة لتلك التي تحدثها الأعاصير.

وبدأت طبقات من الجليد والثلج تضرب شمال تكساس في الليل، وكان من المتوقع أن تنتقل إلى وسط الولاية صباح السبت. وفي مدينة هيوستن، أعلنت السلطات عن إغلاق جميع المدارس يوم الإثنين بسبب التوقعات السيئة.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 95,000 حالة انقطاع كهرباء في أنحاء البلاد صباح السبت، منها حوالي 36,000 حالة في تكساس و10,000 حالة أخرى في فيرجينيا. كما استمر تساقط الثلوج والجليد في ولاية أوكلاهوما.

وأعلنت حكومات أكثر من 12 ولاية حالة الطوارئ أو دعت السكان إلى البقاء في المنازل تحسبًا للأحوال الجوية العاصفة.

عاصفة شتوية الولايات المتحدة إلغاء الرحلات الجوية

