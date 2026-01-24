رئيس الوزراء المجري: يجب أن تبقى أوكرانيا منطقة عازلة بين حلف الناتو وروسيا

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم السبت، إن أوكرانيا يجب أن تبقى "منطقة عازلة" بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا بدلا من الانضمام إلى الحلف.

وأشار أوربان، خلال اجتماع للحزب الحاكم في المجر إلى أن انضمام كييف إلى حلف الناتو سيخلق تهديدا مستمرا بنشوب صراع عسكري، ولهذا السبب يجب أن تكون هناك "منطقة عازلة" بين روسيا والحلف.. حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وأضاف رئيس الوزراء المجري: "نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية تحويل هذه المنطقة المسماة أوكرانيا، والتي كانت في السابق منطقة عازلة ثم أصبحت منطقة قتال، إلى دولة عازلة مرة أخرى".