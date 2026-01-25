قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يُخطط لإنهاء جميع تفاصيل القيد قبل الانتقالات الصيفية.. «الغندور» يكشف التفاصيل
طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»
حلمي طولان: كأس عاصمة مصر ملوش لازمة.. والدوري بدون قيمة
عمر مرموش يحقق رقمًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ترامب يهدّد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كندا
«تفكيرهم مريض».. طولان يرد على اتهامه بتمنّي خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن
قبل مناقشته بمجلس النواب .. ننشر أهداف تعديلات قانون الكهرباء
«مينفعش يعزمني على حاجة وأرفض».. أحمد فتوح يُوضح علاقته بحسين الشحات
موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة
رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل
مواجهة صعبة.. صلاح سليمان يوجّه نصيحة للاعبي الزمالك للفوز على المصري بالكونفدرالية
اقتصاد

أعلي سعر دولار أمام الجنيه اليوم 25-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر أعلي دولار أمام الجنيه منذ بدء تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-1-2026 بدون أي تغيير.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء آخر تحديث لأعلي سعر دولار حوالى  47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 24 ديسمبر بعد تخطيه 51

بنوك تعرض الدولار بسعر أكبر 

وفقًا لتداولات البنوك المصرية والتي تضمن بيع أعلي سعر دولار مقابل الجنيه وذلك في أحد البنوك الخاصة  وهو بنك نكست.

استقرار سعر الدولار

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في أول أيام عمل البنوك والتي بدأت اليوم. 

أول عمل في البنوك

وتبدأ البنوك اعتباراً من صباح اليوم، عملها بعد انقطاع استمر لمدة 3 أيام بعد تعطل العمل في الجهاز المصرفي يوم الخميس الماضي بقرار من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

مواعيد العمل في البنوك

تبدأ البنوك المصرية الحكومية والخاصة عملها اعتبارًأ من الثامنة صباحًا حتي الرابعة عصراً ولمدة 5 أيام متصلة من الأسبوع علي مستوي الفروع والإدارات البنكية المختلفة.

استمرار الاستقرار

ويستمر استقرار سعر الدولار مع بدء تعاملات اليوم بدون أي تغيير منذ آخر تداول في الجهاز المصرفي.

ثبات سعر الدولار

وثبت سعر الدولار في مواجهة الجنيه على مدار اليومين الماضيين من دون أي تحرك.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

بحسب آخر تداول مسجل في البنك المركزي المصري وحتي اليوم السبت؛ فقد بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار نحو 47.08 جنيه للشراء و 47.18 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة،أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

متوسط سعر الدولار 

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، سايب،HSBC،العربي الافريقي الدولي، التنمية الصناعية، ميد بنك،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدوليCIB،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

وبلغ سعر الدولار امام الجنيه نحو  47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني اعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبيع في بيت التمويل الكويتي.

رابط مباشر للتقديم.. البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة

أداء ميزان المدفوعات

شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025 (الفترة من يوليو/ سبتمبر 2025) مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2% مسجلاً نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع البنك المركزي - التحسن لتحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار، أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 23.4% ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس، هذا إلى جانب تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 4 % ليسجل نحو 9.5 مليار دولار.

وأضاف البيان فيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد حقق صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار خلال فترة العرض مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بمقدار 5.3 مليار دولار.

البنك المركزي

 2.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

وعلى الجانب الآخر، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار.

وقد أسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل 991.2 مليون دولار.

وأرجع البنك المركزي تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025 إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.8% لتسجل نحو 10.8 مليار دولار مقابل نحو 8.3 مليار دولار.

سعر الدولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر دولار اليوم الدولار في البنك المركزي اليوم مال واعمال اخبار مصر الدولار في البنوك آخر تحديث لسعر الدولار

