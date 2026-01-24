قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026

سوق التوظيف العالمي
سوق التوظيف العالمي
أ ش أ

كشف تقرير حديث أن سوق التوظيف العالمي يتجه إلى الاستقرار؛ بعد عام صعب في 2025، مشيرا إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية قد يمهّد الطريق لعودة النمو في 2026، رغم استمرار الضبابية الجيوسياسية والتجارية.

وأوضح جوناس برايسينج، الرئيس التنفيذي لشركة "مانباور جروب"، التي صدر عنها التقرير، على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن تحسن التوقعات الاقتصادية في أوروبا، إلى جانب قوة الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة، يمنحان أملاً في أن يشهد قطاع التوظيف فرص نمو خلال عام 2026.

ورفض برايسينج تقديم توقعات محددة لأداء شركته، التي من المقرر أن تعلن نتائج الربع الرابع في 29 يناير، لكنه أشار إلى أن بيانات الاقتصاد الكلي تُظهر بدء تعافي سوق التوظيف بعد "عام قاسٍ" في 2025، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وأضاف أن المؤشرات الاستباقية، مثل بيانات مديري المشتريات، تعكس زخمًا متباينًا؛ إذ لا يزال قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ضعيفًا، بينما تظهر أوروبا بوادر تحسن حذرة، في المقابل، لفت إلى وجود طلب قوي نسبيًا على العمالة في قطاع الخدمات، ولا سيما في الرعاية الصحية، إلى جانب تنامي الطلب المرتبط بقطاعي الدفاع والفضاء مع زيادة الإنفاق عليهما.

وعلى النقيض، وصف برايسينج قطاع السيارات بأنه "نقطة ألم واضحة" في عدة أسواق، مرجحًا استمرار ضعفه مع تكيف الشركات مع التغيرات التنظيمية والتحول نحو السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن أحدث استطلاع أجرته الشركة وشمل 40 ألف شركة في 40 دولة أظهر تحسنًا عامًا في المعنويات، متابعًا: "أرباب العمل يتمتعون بدرجة من الاستقرار في نظرتهم المستقبلية؛ فلا يرون حاجة وشيكة لخفض العمالة بشكل جذري، ولا في الوقت نفسه لزيادتها بسرعة".

لكن برايسينج لفت إلى أن كثيرًا من العاملين يترددون في تغيير وظائفهم في الوقت الحالي، قائلًا: "نُسمي هذا السلوك (التشبث بالوظيفة)، حيث تدفع المخاوف المرتبطة بعدم اليقين الاقتصادي العالمي الناس إلى التمسك بمواقعهم وعدم المخاطرة بالانتقال".

سوق التوظيف العالمي دافوس التوظيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية| صور

ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"

تمكين المرأة الريفية .. ندوة حيوية في معرض القاهرة للكتاب

الهلال الأحمر يشارك بجناح خاص داخل معرض الكتاب

لأول مرة.. الهلال الأحمر يشارك بجناح خاص داخل معرض الكتاب

بالصور

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد