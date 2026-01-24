فيلم وثائقي قصير عن منطقة دير البلاص الآثرية| صور

شهد الأسبوع الثالث من بعثة دير البلاص الآثرية بمحافظة قنا، نشاطًا ميدانيًا مكثفًا، وتصويرًا فوتوغرافيًا، وجهودًا حثيثة في مجال التوثيق وجمع المقتنيات.

بدأ الأسبوع بتوثيق فريق العمل لموقع تصوير أعمال التنقيب والترميم والمسح في مختلف المواقع الأثرية.

ووثقت عدسة الفريق صور ومقاطع فيديو عالية الجودة لفيلم وثائقي قصير عن دير البلاص، يجري انتاجه هذا الموسم.

ورصدت عدسة فريق بعثة دير البلاص الحياة اليومية في الموقع، بالإضافة إلى عمل الفريق المصري والدولي.

يذكر أن موقع "دير البلاص" يتمتع بأهمية كبيرة في العسكرية المصرية لكونه مركزاً انطلقت منه الحملات العسكرية ضد الهكسوس بقيادة كل من الملك "سقنن رع، كامس، أحمس" فضلا عن كونه العاصمة البديلة لملوك طيبة خلال حملتهم في طرد الهكسوس في شمال البلاد، كما أنه كان سببا في قيام الدولة الحديثة.

ويتكون الموقع من قسمين؛ القسم الأول عبارة عن بناء ضخم يعرف باسم القصر الشمالي ويضم مجموعة من المنازل والفيلات الكبيرة التي تخص الديوان الملكي ومستوطنة للعمال متصلة بمصليات دينية ومستودعات للتخزين ومقابر، أما الجزء الثانى فهو الجانب الجنوبي ويتكون من برج مراقبة يُعرف خطأ باسم القصر الجنوبي ويظن أن الاسطول الطيبي أبحر منه في اتجاه الشمال حتي تم طرد الهكسوس.



دير البلاص

