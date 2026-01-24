قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

فيلم وثائقي قصير عن منطقة دير البلاص الآثرية| صور

منطقة دير البلاص الآثرية
منطقة دير البلاص الآثرية
محمد الاسكندرانى

شهد الأسبوع الثالث من بعثة دير البلاص الآثرية بمحافظة قنا، نشاطًا ميدانيًا مكثفًا، وتصويرًا فوتوغرافيًا، وجهودًا حثيثة في مجال التوثيق وجمع المقتنيات. 

بدأ الأسبوع بتوثيق فريق العمل لموقع تصوير أعمال التنقيب والترميم والمسح في مختلف المواقع الأثرية. 

ووثقت عدسة الفريق صور ومقاطع فيديو عالية الجودة لفيلم وثائقي قصير عن دير البلاص، يجري انتاجه هذا الموسم.

ورصدت عدسة فريق بعثة دير البلاص الحياة اليومية في الموقع، بالإضافة إلى عمل الفريق المصري والدولي.

يذكر أن موقع "دير البلاص" يتمتع بأهمية كبيرة في العسكرية المصرية لكونه مركزاً انطلقت منه الحملات العسكرية ضد الهكسوس بقيادة كل من الملك "سقنن رع، كامس، أحمس" فضلا عن كونه العاصمة البديلة لملوك طيبة خلال حملتهم في طرد الهكسوس في شمال البلاد، كما أنه كان سببا في قيام الدولة الحديثة.

ويتكون الموقع من قسمين؛ القسم الأول عبارة عن بناء ضخم يعرف باسم القصر الشمالي ويضم مجموعة من المنازل والفيلات الكبيرة التي تخص الديوان الملكي ومستوطنة للعمال متصلة بمصليات دينية ومستودعات للتخزين ومقابر، أما الجزء الثانى فهو الجانب الجنوبي ويتكون من برج مراقبة يُعرف خطأ باسم القصر الجنوبي ويظن أن الاسطول الطيبي أبحر منه في اتجاه  الشمال حتي تم طرد الهكسوس.
 

5 رسائل من الأزهر لطالب العلم في اليوم العالمي للتعليم

جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب ينظم ندوة لبناء الفكر الوطني

جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب ينظم ندوة لبناء الفكر الوطني والوعي الديني

ندوة بجناح الأزهر توصي بتعزيز دور الأسرة والتعليم في مواجهة العنف المجتمعي

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

