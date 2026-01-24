ترامب ينتقد حاكم مينيسوتا: عناصر ICE اضطروا للدفاع عن أنفسهم

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات حادة عقب حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها رجل في مينيسوتا على يد عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، منتقدًا في الوقت ذاته السلطات المحلية في الولاية.

وقال ترامب إن الشرطة المحلية لم تقم بواجبها في حماية عملاء الوكالة، متسائلًا عن سبب عدم تدخلها لمنع التصعيد، مُشيرًا إلى أن عناصر ICE اضطروا للدفاع عن أنفسهم أثناء المواجهة، وألقى الرئيس الأمريكي باللوم على مسئولي مدينة مينيابوليس وحاكم الولاية بسبب ما وصفه بـ"التقاعس في معالجة الوضع".

وزعم أن ما حدث يعكس بيئة عمل صعبة يواجهها موظفو الهجرة عند تنفيذ مهامهم. في المقابل، قال قائد حرس الحدود الأمريكي، مايك بانكس، إن الحادثة تبدو وكأن الضحية حاول إيذاء قوات تطبيق القانون، وهو ما دفع العناصر إلى إطلاق النار دفاعًا عن أنفسهم.