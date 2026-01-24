ترامب : الولايات المتحدة تحب جنود المملكة المتحدة العظماء

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبا واسعا في بريطانيا بادعائه أن قوات الناتو لم تقاتل إلى جانب الأمريكيين في أفغانستان، ثم يبدو أنه تراجع بعد ذلك حيث كتب على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" منشورا، أشاد فيه بـ"جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان للغاية"، الذين "سيظلون دائمًا مع الولايات المتحدة".

و أضاف ترامب قائلا: "قُتل 547 جنديًا بريطانيًا وأُصيب العديد بجروح خطيرة في أفغانستان، بقلوبهم وأرواحهم العظيمة، يُعد الجيش البريطاني الأفضل (باستثناء الجيش الأمريكي!). نحبكم جميعًا وسنظل كذلك دائمًا."

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين قد تبتلع كندا بالكامل إذا أقدمت الأخيرة على إبرام أي اتفاق اقتصادي أو تجاري معها، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة ستقابل برد أمريكي صارم.

وأضاف ترامب وفقا لصحيفة لوس انجلوس تايم، أن واشنطن لن تتردد في فرض رسوماً جمركية هائلة تصل إلى 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الاقتصاد الأمريكي ومنع أي تأثير صيني محتمل على الأسواق الشمالية.

وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة الدفاعية عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، مؤكدًا أن أي تعاون بين كندا والصين سيكون له تبعات خطيرة على العلاقات التجارية بين البلدين وعلى استقرار المنطقة.

وأكد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب أي تحركات كندية تجاه الصين، وأن الرد سيكون فوريًا وحازمًا إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء.