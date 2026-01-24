قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
مصر لم تتآمر على أحد.. أحمد موسى: الرئيس السيسي تعرض لعدة محاولات اغتيال
الطب الشرعي: فتاة الهرم تعرضت لاعتداء وحشي في الفيوم.. تفاصيل
مصر تستضيف بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس
واشنطن ترفض مقترحاً إسرائيلياً باستبدال أمن السلطة الفلسطينية بشركات خاصة في معبر رفح
غدا.. المتحف الكبير والدبلوماسية الثقافية في صدارة فعاليات معرض الكتاب
أحمد موسى: اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق قالي محمد مرسي زعيم عصابة
بعد انتهاء اليوم الثاني.. زيلينسكي: محادثات السلام الثلاثية في أبوظبي بنَّاءة
دافوس| سوق التوظيف العالمي يلتقط أنفاسه بعد 2025 ويستعد لنمو محتمل في 2026
استشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رئيسة القومي للطفولة تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
وزير خارجية إيطاليا: ترامب يستحق نوبل للسلام إذا أبرم اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
ترامب : الولايات المتحدة تحب جنود المملكة المتحدة العظماء

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

  أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبا واسعا في بريطانيا بادعائه أن قوات الناتو لم تقاتل إلى جانب الأمريكيين في أفغانستان، ثم يبدو أنه تراجع بعد ذلك حيث كتب على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" منشورا، أشاد فيه بـ"جنود المملكة المتحدة العظماء والشجعان للغاية"، الذين "سيظلون دائمًا مع الولايات المتحدة". 

و أضاف ترامب  قائلا: "قُتل 547 جنديًا بريطانيًا وأُصيب العديد بجروح خطيرة في أفغانستان،  بقلوبهم وأرواحهم العظيمة، يُعد الجيش البريطاني الأفضل (باستثناء الجيش الأمريكي!). نحبكم جميعًا وسنظل كذلك دائمًا."

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين قد تبتلع كندا بالكامل إذا أقدمت الأخيرة على إبرام أي اتفاق اقتصادي أو تجاري معها، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة ستقابل برد أمريكي صارم.

وأضاف ترامب وفقا لصحيفة لوس انجلوس تايم، أن واشنطن لن تتردد في فرض رسوماً جمركية هائلة تصل إلى 100% على جميع البضائع والمنتجات الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الاقتصاد الأمريكي ومنع أي تأثير صيني محتمل على الأسواق الشمالية.

وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة الدفاعية عن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، مؤكدًا أن أي تعاون بين كندا والصين سيكون له تبعات خطيرة على العلاقات التجارية بين البلدين وعلى استقرار المنطقة.

وأكد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب أي تحركات كندية تجاه الصين، وأن الرد سيكون فوريًا وحازمًا إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا أفغانستان الأمريكيين جنود المملكة المتحدة

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

