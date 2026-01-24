قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدام سيادي يهدد تحالف واشنطن.. مسئولون أمريكيون يضغطون على ترامب لوقف "اتفاقية تشاجوس"

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة "تليجراف" أن مسئولين داخل البيت الأبيض يمارسون ضغوطًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف اتفاقية جزر تشاجوس التي أبرمها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في خطوة قد تفجر أزمة سياسية وقانونية بين الحليفين التاريخيين.

ووفقا لمصادر مطلعة، يتجه البيت الأبيض إلى عدم الاعتراف بسيادة موريشيوس على الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، وسط تصاعد الغضب داخل دوائر أمريكية تعتبر الاتفاق تهديدًا مباشرًا للمصالح الدفاعية لواشنطن. وكان ترامب قد هاجم الخطة البريطانية بشكل مفاجئ، واصفا تسليم الجزر إلى موريشيوس، التي تعد قريبة من الصين، بأنه «حماقة بالغة».

ما جوهر الاتفاقية؟

تنص خطة ستارمر على تسليم السيادة على أرخبيل تشاجوس إلى موريشيوس، مقابل استئجار المملكة المتحدة لقاعدة دييجو جارسيا العسكرية، التي تستخدمها القوات البريطانية والأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي. غير أن منتقدين حذروا من أن الخطوة قد تتعارض مع معاهدة 1966 بين واشنطن ولندن، والتي تضمن بقاء الجزر متاحة لأغراض دفاعية مشتركة.

تراجع بريطاني وضباب قانوني

وأُجبر ستارمر على سحب تشريعه الذي كان مطروحًا أمام مجلس اللوردات، بعد تصاعد المخاوف القانونية المرتبطة بالمعاهدة القديمة. وتدرس دوائر في إدارة ترامب خيار التمسك بالمعاهدة ورفض أي تشريع يُفسر على أنه إلغاء لها، ما يعني عمليًا عرقلة نقل السيادة إلى موريشيوس.

ولا يزال الوضع القانوني غير محسوم، وسط تساؤلات حول ما إذا كان أي قانون بريطاني جديد يمكنه فعليًا تجاوز التزامات لندن السابقة تجاه واشنطن.

أبعاد سياسية وأمنية

التقرير أشار إلى أن شخصيات بارزة في الإدارة الأمريكية ناقشت الملف مع سياسيين بريطانيين، في مؤشر على حساسية القضية. كما يرى مسئولون أمريكيون أن لندن “تخيب آمال” واشنطن بهذه الخطوة، خاصة في ظل تنامي المخاوف من النفوذ الصيني في مناطق استراتيجية حول العالم.

وبدأت جزر تشاجوس تحظى باهتمام خاص داخل البيت الأبيض، بوصفها نقطة ارتكاز عسكرية في منطقة حيوية، على غرار ملفات استراتيجية أخرى تخضع لمراقبة أمريكية مشددة.

الملف الآن مفتوح على صدام دبلوماسي محتمل، بين حسابات السيادة البريطانية وتعقيدات الأمن القومي الأمريكي.

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر موريشيوس المحيط الهندي أرخبيل تشاجوس قاعدة دييجو جارسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مراة السيارة الداخلية

الزر الخفي في مرآة السيارة.. تفصيلة صغيرة تحمي السائقين| ما السر؟

مرموش وصلاح

4 أندية غادرت دوري أبطال أوروبا.. ما موقف ليفربول ومانشستر سيتي؟

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد