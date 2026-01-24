قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
مسرح أمريكي يلغي عرضًا فنيا إسرائيليا رفضًا للإبادة في قطاع غزة
الطقس غدا.. الأجواء شديدة البرودة وأمواج البحر مضطربة ببعض الشواطئ
إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب ساخرا من نشطاء المناخ بسبب عاصفة شتوية: أين الاحتباس الحراري؟

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإثارة الجدل حول قضايا المناخ، بعدما أعرب مجددا عن شكوكه بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري، مستندا في ذلك إلى توقعات بحدوث موجة برد واسعة النطاق ستطال معظم الولايات الأمريكية.

ونشر ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" تصريحا قال فيه إن نحو 40 ولاية معرضة لموجة برد قياسية، واصفًا الحدث بأنه نادر ولم يشهد مثيلًا له من قبل. وأضاف ساخراً: "هل يمكن لدعاة حماية البيئة أن يوضحوا لنا أين ذهبت ظاهرة الاحتباس الحراري؟".

 

 مواقف متكررة لترامب

ويأتي هذا التصريح في سياق مواقف متكررة لترامب يشكك فيها بالإجماع العلمي حول التغير المناخي، حيث يميل إلى ربط الظواهر الجوية القصيرة الأمد بمفهوم الاحتباس الحراري، متجاهلاً التحذيرات المستمرة من العلماء بضرورة التفرقة بين الطقس القصير الأمد والمناخ طويل المدى.

وفي السياق ذاته أعلنت عمدة واشنطن، موريل باوزر، وحاكم ولاية فرجينيا، أبيجيل سبانبرجر، وحاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، حالة الطوارئ، وحشدوا فرق الطوارئ وكاسحات الثلوج استعدادا لعاصفة متوقعة تضرب المنطقة.

جاء ذلك بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من عاصفة تتضمن انخفاضا في درجات الحرارة، وأمطارا، وثلوجا كثيفة.

وفي وقت سابق،  أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ يوم الجمعة مع اقتراب عاصفة ثلجية عاتية من المنطقة.

الاحتباس الحراري 

ويشير مصطلح الاحتباس الحراري إلى الارتفاع التدريجي في متوسط درجات حرارة الأرض نتيجة تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون الناتج أساسا عن النشاط البشري مثل حرق الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، إضافة إلى الانبعاثات الصناعية والزراعية التي تزيد من تأثير الاحتباس الحراري.
ويؤكد العلماء أن الاحتباس الحراري لا يعني اختفاء موجات البرد، بل على العكس، قد يؤدي اختلال التوازن المناخي إلى زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، سواء كانت موجات حر شديدة أو موجات برد قاسية، نتيجة اضطراب التيارات الجوية وأنماط الطقس المعتادة. كما يشير الخبراء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة العالمي يمكن أن يعيد تشكيل أنماط الرياح والتيارات البحرية، ما يزيد احتمالية حدوث تغييرات مفاجئة في الطقس عبر مناطق واسعة.

التقلبات المناخية الطبيعية

وتعد موجات البرد الحالية جزءًا من التقلبات المناخية الطبيعية، لكنها تُسلط الضوء على التحديات المعقدة التي يواجهها صناع السياسات في التوفيق بين التحذيرات العلمية والإدراك العام للطقس الفوري، ويشير خبراء المناخ إلى أن استغلال الظواهر الجوية القصيرة من قبل بعض الشخصيات السياسية للتشكيك في الاحتباس الحراري يهدد جهود التوعية البيئية، ويعقد مناقشات المجتمع الدولي حول السياسات البيئية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظاهرة الاحتباس الحراري الولايات الأمريكية الاحتباس الحراري ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

روسيا

روسيا تعلن تحرير بلدة ستاريتسا بمقاطعة خاركوف ومقتل 765 جنديا أوكرانيا

قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

بسبب إيران .. قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إلى إسرائيل

أرشيفية

أمريكا .. اعتقال 6 محتجين في سان دييجو بعدما اقتحموا مكتب العمدة

بالصور

أضف هذا المكون للطعام واحم نفسك من الاكتئاب والسرطان

الاكتئاب
الاكتئاب
الاكتئاب

إسماعيل فرغلي يساند نضال الشافعي خلال عزاء والدته بالحامدية الشاذلية

نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي
نضال الشافعى رفقة اسماعيل فرغلي

أسباب التهاب القولون.. من العدوى إلى المناعة وضعف تدفق الدم

التهاب القولون
التهاب القولون
التهاب القولون

ماسك يلمح لاقتراب الضوء الأخضر في أوروبا والصين لنظام القيادة الذاتية من تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

فيديو

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد