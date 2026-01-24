عمرو أديب عن التعديل الوزاري المحتمل : يجب أن يأتي بكفاءات

طالب الإعلامي عمرو أديب في التعديل الوزاري المحتمل أن يأتي بكفاءات ، قائلا: يجب أن تأتي بكفاءات وتعطيها صلاحيات مطلقة.

وأضاف أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على فضائية MBC MASR:" آن الأوان أن نحصد ثمار الإصلاح".

قال عمرو أديب إنه لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي، مضيفا: "بعد 2013، البلد دي كانت في خطر كبير، وكانت هناك محافظات في مصر لا تستطيع أن تدخلها، كان عندنا كنائس مولعة، ومساجد بيضرب منها نار، حياة كانت قاب قوسين أو أدنى من الجيران.

عمرو أديب: الرئيس السيسي مهتم بالتغيير .. وغير راضٍ عن الأداء المؤسسي

https://www.elbalad.news/6846704

أكد الإعلامي عمرو أديب إن كلام الرئيس السيسي في خطابه الجديد واضح، لكن معنى كلام الرئيس أنه مهتم الفترة القادمة بالتغيير، الرجل يريد أن يغير، وغير راض عن الأداء المؤسسي في أماكن كثيرة.