قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيثم شعبان مديرًا فنيًا لحرس الحدود خلفًا لـ أحمد زهران
هنصوم كام ساعة في رمضان .. وما موعد أول يوم صيام ؟
عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد
محامي رمضان صبحي: عودته لأسرته خطوة أولى.. وسنسعى لإيقاف عقوبة «الكاف»
أقل سعر دولار اليوم 25-1-2026
حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026
«فتوح» يكشف كواليس تغيّر شخصيته بعد الأزمات الأخيرة «التزمت وسيبت الشقاوة.. وتركيزي كله في الكرة»
«إسرائيل هيوم»: إيران نفذت إعدامات خارج القانون خلال قمع الاحتجاجات
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير قانوني يكشف مفاجأة العقوبة ويطالب بتعديل سن الطفولة

الدارك ويب
الدارك ويب
محمد البدوي

كشف الدكتور إيهاب رمزي، المحامي بالنقض، عن مفاجأة قانونية تتعلق بالحكم الصادر ضد المتهم علي الدين محمد، المعروف إعلاميًا بـ«فتى الدارك ويب»، والذي قضت المحكمة بسجنه 45 عامًا في قضايا تتعلق بالاستدراج والقتل والاتجار في الأعضاء البشرية.

 

القانون المصري

وأوضح رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة أن المتهم لن يقضي فعليًا مدة الـ45 عامًا داخل السجن، خلافًا لما يعتقده الكثيرون، مشيرًا إلى أن القانون المصري يضع حدًا أقصى لعقوبة «الحدث» – أي من لم يتجاوز 18 عامًا – لا يتجاوز 20 عامًا فقط.

الأحكام الثلاثة الصادرة 

وأضاف أن الأحكام الثلاثة الصادرة بحق المتهم، بواقع 15 عامًا لكل قضية، سيتم دمجها قانونيًا، ليقضي في النهاية مدة لا تزيد على 20 عامًا كحد أقصى، مؤكدًا أن هذه المدة تُحتسب بالسنوات الميلادية الكاملة (12 شهرًا)، ولا يجوز قانونًا أن تتجاوز عقوبة أي طفل أو حدث هذا السقف الزمني.


دعوة لإعادة النظر في سن الطفولة

وفي سياق متصل، أثار رمزي جدلًا قانونيًا واسعًا بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر في سن الطفولة المحدد في القوانين المصرية، معتبرًا أن المفهوم التقليدي للطفل لم يعد متوافقًا مع المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية الراهنة.

وقال إن «طفل اليوم ليس كطفل الأمس»، مشيرًا إلى رصد جرائم جسيمة مثل القتل والاتجار بالمخدرات تُرتكب من قبل أفراد دون سن 18 عامًا، بينما يقيد القانون والدستور يد القاضي والمشرّع باعتبارهم «أطفالًا»، ما يمنع توقيع عقوبات مشددة كالسجن المؤبد أو الإعدام في الجرائم الكبرى.

 

خفض سن الطفولة 

وطالب المحامي بالنقض بخفض سن الطفولة إلى 16 عامًا بدلًا من 18، بما يتناسب مع طبيعة وخطورة الجرائم المرتكبة من الفئة العمرية بين 16 و18 عامًا، مؤكدًا أن هذا التوجه يتطلب أولًا تعديلًا دستوريًا للنص المحدد لسن الطفل، قبل إدخال أي تعديلات تشريعية على قوانين العقوبات أو الطفل.

 

الالتزام بالمواثيق الدولية

واختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية، مشددًا في الوقت ذاته على أن لكل دولة ظروفها الخاصة ومعدلات جريمة مختلفة، ما يفرض واقعًا تشريعيًا يجب التعامل معه لتحقيق الردع العام وضمان حماية المجتمع.

الدارك ويب فتى الدارك ويب إيهاب رمزي الدكتور إيهاب رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ترشيحاتنا

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. تحركات برلمانية لسرعة التطبيق

الرئيس السيسي

مستقبل وطن : كلمة الرئيس في عيد الشرطة خارطة طريق شاملة لمستقبل الدولة المصرية

هاني سري الدين

أبرزهم عمرو موسى.. قيادات وفدية تدعم هاني سري الدين لرئاسة الحزب

بالصور

عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد

عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد