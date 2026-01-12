حقيقة اختراق 17 مليون حساب على انستجرام وتسريب بياناتهم لـ الدارك ويب

أكدت شركة ميتا لمستخدميها عدم صحة التسريبات المنتشرة عن أي اختراقات حدثت لهم، خاصةً بعد وصول رسائل لهم على البريد الإلكتروني لإعادة تعيين كلمات المرور.

وبحسب تك رادار التقني، ربط المستخدمون ماحدث بأنه مرتبط بحملة اختراق جماعية للحسابات، جراء خلل أمني.

وما زاد من الشكوك أكثر ادعاء شركة«Malwarebytes» للأمن السيبراني عن نجاح مجموعة من المخترقين في الوصول لبيانات 17.5 مليون حساب من مستخدمين المنصة الأشهر لتبادل الصور على التواصل الإجتماعي.

وشملت البيانات المسربة أسماء المستخدمين، العناوين، أرقام هواتفهم، وبالطبف البريد الإلكتروني، بالإضافة لبيع هذه البيانات للبيع على «الدارك ويب».

لكن انستجرام نفت رسمياً تماما ما أشيع، وأكدت عدم تسريب أي بيانات لمستخدميها، وقالت: «أصلحنا مشكلة سمحت لطرف خارجي بطلب رسائل إعادة تعيين كلمة المرور لعدد من المستخدمين، لا يوجد أي اختراق لأنظمتنا، وحساباتنا آمنة، ونطلب من المستخدمين تجاهل رسالة إعادة التعيين».